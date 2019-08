Que ceux qui mettent la pression pour la grâce de Khalifa Sall se rappellent qu’il a détourné un millard sept cent millions de notre argent public!

Depuis quelques temps, on observe un activisme débordant de la part d’opérateurs politiques de tout genre pour exiger la grâce de Khalifa Sall. Il est bon de rappeler que l’ancien maire de Dakar est détenu à la prison de Rebeuss pour des faits graves, le détournement d’un milliards sept cent millions de nos fonds publics. Ces faits avérés n’ont rien de politique. Nous qui partageons la même circonscription que l’ancien édile de Dakar savons qu’avec une telle somme, on aurait réhabilité tous nos postes de santé et toutes nos écoles qui sont dans une situation de délabrement avancée. Il faut que les politiciens comprennent une fois pour tout qu’ils sont des justiciables comme les autres, quels que soient les réseaux de pression nationaux et internationaux dont ils disposent. Il y’a dans nos prisons des milliers de détenus qui sont condamnés pour des sommes d’argent beaucoup moins élevées, mais ils disposent pas ces réseaux pour exiger leur libération. Ceux qui tapent sur la table pour exiger la libération de Khalifa Sall ne savent-ils pas que la grâce est un privilège et non un droit. La grande majorité des détenus purgent leurs peines jusqu’au bout. C’est au Président de la République d’exercer son droit de grâce librement et sans pressions et d’où qu’elles puissent venir. C’est tout ce que le Président Macky Sall a dit lors de son dernier interview. A-t-on jamais entendu en France des journalistes demander la libération du Carlos Ghosn, PDG de Nissan emprisonné au Japon pour des faits graves d’abus de biens sociaux ? Que neni! Car tout le monde sait que ces faits relèvent de la souveraineté des institutions judiciaires japonaises. Alors Pourquoi tant d’activisme lorsqu’il s’agit des mêmes faits chez nous en Afrique? Que cela s’arrête! Le Président Macky Sall dispose des prérogatives de grâce que lui accorde la Constitution. Il ne saurait être question de lui forcer la main à travers une campagne de pression nationale et internationale.

Cheikh Ndiaye

Responsable APR

Grand-Yoff