Voilà un homme pour qui accéder au pouvoir est devenu une obsession. Pour Sonko la seule voie pour y arriver est la désinformation et la manipulation.

Déjà, Inspecteur des impôts et domaines, il embarque ses collègues dans la création d’un syndicat où des parcelles leur ont été octroyées. Jusqu’à présent sa gestion de la coopérative d’habitat est décriée . C’est quand il a été démasqué qu’il est sorti pour créer son parti, le PASTEF.

L’homme est tellement narcissique que toute sa communication est centrée sur sa seule et unique personne, rien pour son parti. Rien que du « Moi », « Moi ». Qui l’a entendu dire « Nous » ? Personne !

Cet homme est allergique à la vérité.

Député à l’Assemblée nationale, il déserte l’hémicycle pendant plusieurs mois sans pour autant renoncer à ses émoluments. Pourtant c’est lui-même qui passe tout son temps à critiquer cette législature en la taxant de plus nulle dans l’histoire de notre pays. Pourquoi ne démissionne-t-il pas alors de son poste ?

Quand on soulève cette question, l’homme comme à son habitude nous parle d’autres choses.

Sonko est la seule personne à qui vous demandez son prénom et elle vous donne son âge. Il ne répond jamais à la question posée et devient à la fin ennuyeuse et agaçant. Pourtant Richard Nixon nous rappelait qu’ « il n’y a qu’une seule chose qui soit pire que d’avoir tort : être ennuyeux ». Sonko l’est !

Ousmane est bien un enfant.

Les enfants aussi ont cette capacité de se concentrer sur un désir jusqu’à ce qu’il se réalise. Ils font le siège des adultes jusqu’à ce qu’ils finissent par leur céder. On dit qu’ils sont têtus. Comme Sonko qui inlassablement affabule pour devenir Président de la République.

Auparavant, le nourrisson est passé par un stade dominé par l’avidité, le narcissisme et la mégalomanie. Il est persuadé d’être le centre du monde. Ses besoins doivent être immédiatement satisfaits sous peine de déclencher sa rage.

Sonko est à cette image. Lui est un gamin monstrueux.

Capricieux, notre homme pense pouvoir tout contrôler et orienter. Il lui arrive même d’insulter les sénégalais qui ne s’engagent pas à ses côtés. Pourquoi devraient-ils le faire ? Pourquoi descendraient-ils dans la rue juste parce que Ousmane Sonko le veut ? Pourquoi il ne respecte pas la contradiction ?

Si cet homme arrivait par mégarde au pouvoir avec un esprit pareil, comment allait-il gérer ce pays ?

Il lève le lièvre sur l’affaire dite des 94 milliards, l’Assemblée nationale lui donne l’occasion de montrer ses preuves et il nous dit qu’il n’a pas confiance à ses collègues. Il finit par porter plainte contre X et ne cite pas de nom. Et pourtant ! Durant ses nombreuses conférences de presse, il n’arrête d’en citer. Quelle comédie !

Sonko aime bien la télévision et tous les prétextes sont bons pour y apparaître.

Sur l’affaire Petrotim, bis repetita ! Il ne se déplace pas à la DIC ; Lui qui dit détenir des preuves pouvant permettre de faire jaillir la lumière.

Que veut réellement Sonko en fin de compte ? Il s’inscrit dans une facilité déconcertante. Il appelle la presse et se débine quand il est mis devant ses responsabilités.

La dernière en date c’est avec l’interpellation de l’avocat Me Elhadj Diouf. Ce dernier fait un point de presse et le défie devant tous les sénégalais. Sonko, comme à son habitude, convoque la presse le lendemain. Cette fois l’on se dit que c’est la bonne ; le monsieur va mettre sur la table toutes ses preuves sur l’affaire des 94 milliards. Tout le monde attend impatiemment.

La déception a été grande de voir que Ousmane, au lieu de relever le défi lancé par Me Diouf, nous parle uniquement de fer du Falémé. Il s’emploie à créer une affaire dans l’affaire en oubliant royalement le défi de Me Diouf.

Les sénégalais doivent comprendre que Sonko n’arrêtera jamais de les divertir à moins que l’on s’emploie à lui dire « Stop, une affaire après l’autre ».

Sur le fer du falémé et sur les autres affaires concernant nos ressources, les tenants du pouvoir lui ont à chaque fois fermé le caquet en mettant à nue ses contrevérités.

A chaque fois, on finit par comprendre que Sonko voulait simplement manipuler le peuple. Ce dernier souhaite vivement qu’il sorte ses preuves s’il en a comme il le dit. Le cas contraire qu’il soit poursuivit pour diffusion de fausses nouvelles.

Le peuple en a vraiment marre de ce cirque.

Mansour Sène

Secrétaire Général du Congrès pour la Justice

Chargé de communication de la CPE

Vice coordonnateur de la cellule de communication de BBY