Racine Talla et la RTS : une honte pour la démocratie sénégalaise

La RTS, le symbole de la façon scandaleuse dont Macky Sall gère ce pays depuis 2012. Gestion ultra clanique et patrimoniale de l’Etat. Une télévision nationale à laquelle l’opposition n’a même pas accès ! Quelle honte. Racine Talla est une honte pour notre pays. Vous avez été formé à l’école publique sénégalaise, aujourd’hui, c’est le contribuable sénégalais qui paie votre vie de luxe et vous, vous faites de la télévision une propriété du régime et du parti APR. Vous êtes une honte, une malédiction, un grand ratage démocratique.

Votre culture d’ostracisme montre que vous n’êtes pas à votre place, vous usurpez cette fonction, vous êtes celui qui l’a le plus dépréciée et dévalorisée. Vous vous attaquez à Sonko parce qu’il a rejeté le micro de la RTS, mais il aurait dû l’écraser parce que c’est un bien public qu’une clique a usurpé pour en faire un usage clanique. Vous avez humilié la RTS avec votre gestion scandaleusement séparatiste de cette maison.

Vous ne savez pas ce que représente le pluralisme médiatique dans une société, et principalement celle démocratique. Le pluralisme est un creuset d’émulation, d’affrontement des idées et par conséquent un amortisseur de chocs potentiellement dangereux pour l’unité nationale et la concorde. Votre manichéisme est indigne d’un directeur de société nationale. Votre chauvinisme n’est que le reflet de votre inculture : vous êtes la honte du paysage audiovisuel de ce pays.

Voilà qui pose encore de façon récurrente la question du choix des directeurs de sociétés nationales : l’appel à candidature est une demande sociale, une exigence républicaine. Des gens qui n’ont ni la culture ni l’intelligence républicaines ne doivent pas être investies de telles fonctions. Ce monsieur dégrade la RTS et en fait une pacotille médiatique que personne ne désire regarder. Ce monsieur dont le seul mérite est d’être un parent et ami de Macky Sall refuse à des milliers voire à des millions de ses compatriotes le droit d’accès à la télévision publique. Au nom de quoi ?

Vous savez pertinemment que dans aucun pays sérieux vous ne pourrez diriger une maison aussi importante que la RTS. Vous ne voulez pas que les Sénégalais accèdent à la RTS parce que c’est votre conception du bien public. Les gens ne sont pas ce qu’ils disent, ils sont ce qu’ils font. Dans tout pays civilisé votre gestion de la RTS ferait l’objet de marches de protestation et de suites judiciaires, car vous faites un détournement de bien public à des fins purement partisanes.

Vous ne méritez pas d’être directeur de quelque chose qui appartient à la nation parce que vous ne savez pas ce que ce mot veut dire. Il se dit que personne ne regarde presque plus la RTS, mais ce qui est dû et il doit être honoré. Arrêtez votre chauvinisme primaire, ayez au moins un peu de hauteur.

Alassane K. KITANE