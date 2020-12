Racisme : Guy Marius Sagna plaide la cause des noirs

LES BEAUX NÈGRES, ILS T’EMMERDENT MONSIEUR L’ARBITRE…Par Guy Marius Sagna

Hier un arbitre de football a traité un joueur de « nègre ».

Frantz Fanon, quand on le désignait en disant de lui « nègre », il répondait: « le beau nègre, il t’emmerde ».

Si le nègre est beau, pourquoi se blanchit-il la peau? Pourquoi se défrise-t-il les cheveux? Pourquoi fait-il disparaitre sa couleur et cache-t-il ses cheveux crépus ?

Mohamed Ali ou Malcom X a tenté une réponse. » je venais de faire mon premier pas vers la dégradation de soi. J’avais rejoint cette multitude d’hommes et de femmes noirs qui, en Amérique, à force de bourrage de crâne, finissent par croire que les Noirs sont « inférieurs » – et les Blancs, supérieurs – à tel point qu’ils n’hésitent pas à mutiler et à profaner les corps que Dieu leur a donnés, pour essayer d’avoir l’air « chouette » selon les critères des Blancs ».

Notre peuple continuera à mourir sous les genoux des autres, à être traités avec mépris ou condescendance de « nègre », à être opprimés aux quatre coins de la planète, à cacher la couleur de sa peau et ses cheveux crépus. Pourquoi ?

Car le noir rappelle l’esclavage, la colonisation. Le noir c’est la pauvreté en Afrique. Le noir c’est la défaite face au néocolonialisme. C’est la défaite de l’émigration irrégulière. C’est la défaite de voir l’invasion de nos rues par les Auchan, Total, Shell, Armée Française et Africom, bateaux européens, noms de racistes et colonialistes, des marchés donnés aux Turcs et aux Chinois…

Pourquoi on ne traite pas les Chinois comme on traite les Noirs un peu partout à travers le monde? Car la Chine est sortie de la pauvreté, de la faim, des inondations, du néocolonialisme et qu’elle a refusé de rester à genoux.

Voilà pourquoi il nous faut une Afrique unie dans un gouvernement fédéral et souveraine qui gagne tous ses défis et qui redonne dignité, fierté et amour-propre à ses filles et fils d’ici et de la diaspora. Et qui par conséquent inspire, impose RESPECT.

Nous nous battons pour cela.

Et cela sera.

En attendant, les beaux nègres t’emmerdent monsieur l’arbitre.

Guy Marius Sagna