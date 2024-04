Ramadan : 700 ménages de Dakar soutenus par le…

Le Croissant-Rouge turc au chevet de 700 ménages de Dakar

Dans le cadre d’une opération d’assistance humanitaire au profit des ménages vulnérables, le Croissant-Rouge turc a procédé, ce 4 avril, à une distribution de kits alimentaires à 700 familles nécessiteuses de Dakar. Selon le chef de la délégation, l’institution humanitaire en partenariat avec le Forum islamique pour le développement et l’éducation au Sénégal, perpétue cette action de bienfaisance pendant le mois de Ramadan.

« Nous souhaitons un bon ramadan aux sénégalais et c’est un plaisir pour nous d’être ici, comme chaque année, dans le cadre du mois béni de ramadan avec la contribution de nos donateurs turcs, on essaie dans les différentes régions du Sénégal, de distribuer des kits alimentaires aux populations. Aujourd’hui, nous sommes à Dakar pour une distribution de 700 kits composés chacun de 5 kilogrammes de sucre et de 25 kilogrammes de riz. Nous prions pour que Allah nous facilite et facilite aux donateurs la réussite de ce programme ramadan », a renseigné Alex Abdoul Hafiz, le chef des opérations pour l’Afrique du Croissant-Rouge Turc.

En ce qui concerne la sélection des bénéficiaires, le travail se fait en coopération avec son partenaire local, le Forum islamique pour le développement et l’éducation au Sénégal qui cible les zones les plus défavorisées avec l’orientation des autorités locales et du service social.

Le responsable du Centre Amadou Malick Gaye de Bopp qui a accueilli la cérémonie s’en félicite et sollicite sa pérennisation.

« Nous accueillons aujourd’hui un acte symbolique mais très important dans le cadre de nos relations avec des organisations locales et internationales. C’est l’occasion donc de remercier le Croissant-Rouge turc qui, depuis des années, s’emploie à aider de façon régulière les populations sénégalaises notamment les couches les plus démunies. Aujourd’hui, c’est un appui alimentaire pour secourir certains qui sont dans le besoin et qui sont en train de traverser des jours difficiles durant ce mois de ramadan », s’est réjoui Mamadou Diop, le président de l’ONG Union pour la solidarité et l’entraide du Centre Bopp avant de conclure :

« Donc, c’est un geste symbolique mais de haute portée sociale que nous apprécions à sa juste valeur. Et c’est dans ce sens que nous avons accepté que la distribution se fasse ici dans nos locaux pour aider les populations qui sont dans le besoin ».

Présent au Sénégal depuis 2002, le Croissant-Rouge Turc intervient aussi dans les domaines de la santé, l’éducation, l’hydraulique entre autres.

Aly Saleh