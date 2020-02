Rapatriement des étudiants de Wuhan : Me Oumar Youm donne sa version…

Le rapatriement de nos jeunes étudiants sénégalais de Wuhan n’est pas une simple question financière. Pour un État comme le Sénégal faire voyager ses enfants de Wuhan à Dakar ou d’un autre endroit de la Chine n’est pas et ne sera jamais hors de portée. En effet, le pays a toujours procéder avec responsabilité au rapatriement de ses fils et filles en détresse à travers le monde. Les dernières opérations, sauf erreur, remontent à 2017 pour les sénégalais provenant de Lybie ou du Niger. Il s’agissait de centaines de citoyens sénégalais. Donc, poser la problématique du rapatriement sous l’angle simplement financier, comme le font certaines déclarations populistes, est une ineptie .Le rapatriement doit se faire en respectant toutes les normes de sécurité pour préserver la santé des personnes à rapatrier, du personnel d’appui, de l’équipage mais aussi celle de nos populations ( avion adéquat, normes sécuritaires du voyage, protection appropriée des passagers, centre d’isolement dédié etc.). A défaut, le rapatriement peut être une catastrophe sanitaire pour le Sénégal. C’est donc pas un problème d’argent mais de précautions à prendre pour éviter tout risque sanitaire. Comme le disait l’autre « La santé dépend plus des précautions que des médecins ». Restons unis et forts et en union de prières avec tous les peuples exposés à cette situation et en particulier les sénégalais(es) actuellement sur le sol chinois.