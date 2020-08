Rapport 2019 : Les chiffres du SIDA au Sénégal !

Le Conseil national de Lutte contre le SIDA ( CNLS) a publié son rapport 2019 où il a livré des chiffres troublant sur le taux de contamination du Sida au Sénégal. Selon le CNLS, 0,5 % des femmes et 0,4 % des hommes de 15-49 ans sont positifs au VIH au Sénégal. Et le pourcentage de femmes et d’hommes séropositifs augmente avec l’âge.

« Chez les femmes, la prévalence est plus faible chez les moins de 20 ans, mais augmente avec l’âge pour atteindre un maximum de 1,2 % à 45-49 ans »,explique le document.

Chez les hommes, le pourcentage de séropositifs est plus élevé (1,5%) dans la tranche d’âges de 40-44 ans », rapporte le rapport annuel 2019 du CNLS, qui note également une baisse régulière de la prévalence du VIH chez les femmes professionnelles du Sexe. En effet, elle est passée de 18, 5 % en 2010 à 6,6 % en 2015 puis 5,8 % en 2019. Cette même tendance est observée selon la catégorie.

Chez les professionnelles du sexe officielles, c’est-à-dire suivies dans le cadre du fichier officiel de la prostitution, la prévalence du VIH est passée de 23,8 % en 2010 à 8,7 % en 2015 et 8,6 % en 2019, alors que chez les professionnelles du sexe clandestines, elle est passée de 12,1 % à 5,4 % pour la même période et à 2,8 % en 2019, note toujours le rapport.