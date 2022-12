Rapport Cour des comptes : du pain béni pour notre «Africa Gnakk Djom Center»

Le rapport de la cour des comptes a alimenté ces derniers jours les chaumières et autres foras sénégalais et le Sénégal a encore ainsi démontré que la nation fonctionne correctement avec des institutions qui font leur travail de contrôle et d’orientation. Naturellement quand une situation peut laisser penser à du détournement de deniers publics, ou de dépenses hors des champs prévus il est bon de suggérer alors une orientation vers les juridictions compétentes. Dans une société sans trop de malades de la trempe d’Aline Gnakk Djom on se réjouirait de la performance de cette cour qui fait partie de notre arsenal institutionnelle et qui nous vaut autant de satisfaction. C’est comme cela que notre pays est régulièrement cité pour ces bonnes performances en matière de gouvernance ce que semblent occulter Aline délateur et ses amis qui se sont empressés de contacter les différents bailleurs du Sénégal pour s’offusquer des résultats du rapport. Et tous les voleurs, violeurs et autres assassins se sont empressés d’appeler à la manifestation, à la marche, ou au concert de casseroles pour finir l’année de complainte et de trouille pour ces damnés de la terre à qui Macky n’offre aucune issue. Ils ont peur du 3eme mandat qui serait en fait le 2eme mandat de 5 ans

Puisqu’ils parlent de mandat et non de candidature c’est qu’ils reconnaissent intrinsèquement que le Lion est plus fort qu’il est encore le choix du peuple et que s’il y va, il gagnera encore. Sinon de quoi ont-ils peur ? On n’a pas à avoir peur d’un candidat qu’on est sûr de voir échouer. L’échec est bien ailleurs pour être franc. Samba Yakatan a un pied déjà à Rebeuss, Khalifa Dougoup brasse du vent et parle de sa candidature sachant pertinemment qu’il ne sera même pas candidat à la candidature. Barthélémy n’a pas fini de convaincre de sa non implication dans cet assaut au pistolet télévisé en plein jour contre Ndiaga Diouf et consort. Il avait dit je suis sûr d’en avoir atteint un, Ndiaga Diouf est bien mort, maintenant toute honte bue, il se dédit comme ces déshonorables messieurs qui se sont attaqués à cette vaillante député de Gniby et qui jurent par tous les saints à présent, qu’ils n’ont rien fait, et que ni gifle (télévisée tout de même) ni « maydieri » n’ont été exécuté. Je plains les familles de ces gens au comportement bassement déloyal qui jouent aux gens forts et qui usent du déni perpétuel devant leur responsabilité. Et les criminels nous la jouent objecteurs de conscience à l’image de keledor mou Babacar Sèye, qui prêche pour la morale des justes. Et l’épidémie de sonkocerkose qui secoue ce pays continue de faire des ravages sur des citoyens paisibles se sentant obligés d’aller fricoter avec le diable. Pape Djibril FALL, mon petit frère en a fait les frais, il a appris à ses dépens qu’on ne s’acoquine pas de sonkolaits bipolaires, fous de rage, sentant Rebeuss si proche de servir de résidence zéro étoile à Samba Yakatan. J’ai mal pour une Aminata TOURE qui se discrédite sans gants posant tout scrupule avalé, avec « Gouy le danguine » qui ne trouve sa zone de confort que monté sur les tables de notre auguste assemblée. Ce pays est une grosse farce et malgré l’évidence des scènes de théâtres politiques ayant pour héros Baralait Ndiaye garabou-garabou devenu le chroniqueur en vogue de Walfadjri, des « beuga siiw » (Cheikh Takhourane Dièye, Deuthie Khel Fall, et bien d’autres) s’en mêlent pour soutenir la clameur et servir de leviers à une armée de menteurs, insulteurs, inventeurs, manipulateurs, qui excellent dans le blasphème et l’injure. On connaissait Seybani le juriste des causes perdues qui a abandonné son khayma de khourounar pour un appartement parisien, maintenant les vedettes de l’injure et de la basse sottise se nomment Ouzin Affenaton, Mollah Morgan. Ils n’épargnent personne pas même nos chefs religieux qui ne sont pas oubliés. Surtout quand certains parmi nos cheikh se mettent à préférer les lampions du pouvoir aux supers pouvoirs légués par leurs ancêtres. On en est à tout mélanger et tout confondre mais ça ce n’est que le sentiment et la perception d’êtres fragiles et manipulables de notre société encore lourdement analphabète. La vérité brille de mille feux et il est encore facile de distinguer la bonne graine de l’ivraie.

Le Sénégal orientale nous a surpris d’ardeur et de chaleur en recevant le lion national, celui qui sort du lot et qui ne se perd jamais en conjectures. On peut se fâcher contre les bras cassés d’APR mais force est de reconnaître que la seule malchance du Lion est d’avoir ces gens comme militants. Ce pays marche bien avec des institutions claires qui jouent collectif autour d’un gouvernement dont l’un des plus talentueux a pour pseudonyme Bosquier. Que les brebis galeuses trinquent et paient si elles sont coupables de fautes, la suite naturellement le dira et rien ne devrait permettre à Aline Tchim Gnakk Djom de se hâter à tirer sur le paillasson. Il devrait avoir honte de ne pas être capable de démocratie pour laisser la place aux autres. Il passe son temps à crier et à faire de l’ombre à la Raddho et a toutes les organisations des droits de l’homme en faisant la course en tête dans les medias et dans la mélasse. Il suinte et ment à tout bout de champs. Gnakk Djom oui mais à ce niveau c’est juste une calamité. Dieu n’est pas clément avec ce genre d’énergumène. Allah soubhanaou wa Tahala a annoncé clairement être du côté de ceux qui endurent et encaissent. Alors ce pays n’a pas de soucis à se faire, le peuple souverain et majoritaire sait reconnaître les siens. Goudiry l’a encore prouvé à notre lion majestueux. Alors tapez vos casseroles à l’alali du violeur, pour espérer que 2023 soit une année clémente pour les Yakatan kat, il ne se passera rien d’autre que la furie du ciel contre le mal des hommes lubriques comme à Sodome et Gomorrhe, et nous écouterons paisiblement notre Président pour entendre son adresse à la nation et les nouvelles prospectives pour continuer d’accompagner ce Sénégal qui marche et qui avance bien malgré tous les chocs exogènes reçus depuis l’entrée en vigueur du premier mandat de 5 ans. Tant pis si des gens pensent que c’est le deuxième mandat je me fie au conseil constitutionnel et à la volonté du Lion. J’ai aussi ma candidature à gérer et personne ne me demande d’en parler mais je ne parlerai qu’à temps voulu. Je fais partie des Sénégalais remplissant les conditions d’éligibilité et j’ai une base politique qui y croit. Ma base sait que je suis presque seul à Louga capable de parler au peuple sans que les gens ne pensent argent, vol ou détournement, et je peux défier tous les autres sur le plan des idées et de l’argumentaire pour le développement. Oui il y en a d’autres à Louga comme partout dans le Sénégal et dans sa diaspora mais je parle de ce que je crois et je crois être le meilleur. Mais je dis aussi que nous n’avons jamais eu un président meilleur que le Lion de Guede, gloire à lui, il a tout pour que le peuple lui renouvelle sa confiance même s’il n’a pas de parti politique. Ses propositions et ses réalisations parlent pour lui et en face il n’y a que des violeurs, voleurs, assassins, workat, menteurs et faiseurs de malin incultes ou inopérants dont la plupart sont frappés d’incompatibilité électorale. Quand Dieu décide de mettre un homme au-devant de la scène il le met en surbrillance et le protège, et quiconque s’obstine à l’éteindre finira en surbrillance d’indélicatesse. Gni di Yakatan, gni di satch, gni di rambadj, gni di fenn rek. Qu’Allah protège ce pays des incultes féroces et dangereux.

Barke Serigne Mbaye SARR ! Sénégal Dina moutch ci nitt gnou bonn gni. Un valeureux petit frère m’a dit ce matin : « Rassure toi grand, les ténèbres n’auront jamais raison de la lumière ». Il a parfaitement raison.

Assurément.

Dieu veille sur Ndoumbélane ! Bonne année 2023 à tous !

Pape SARR

Duc de Diapal