Sénégal : une opposition mille paradoxes

Au rythme où va l’opposition sénégalaise, on peut valablement se poser des questions qui ne seront vraisemblablement pas répondues.

Comment on peut comprendre ce que certains partisans d’Ousmane Sonko ont pu faire à Pape Djibril Fall hier lors du rassemblement à la place de la Nation ex place de l’obélisque ?

Si on arrête pas ces genres de dérives, l’on s’achemine tout droit vers le chaos.

Cette forme d’opposition qu’ incarne les nouveaux types d’opposants ne colle pas avec la démocratie tant chantée au Sénégal encore moins la liberté d’expression et d’opinion. Le seul tort de l’honorable Député non inscrit Pape Djibril Fall est devoir choisi librement de ne s’aligner ni avec le pouvoir ni avec l’opposition. Et le camp face au pouvoir semble adopter l’intimidation et la terreur au Sénégal avant 2024. Mais force doit rester à la loi pour garantir les droits des uns et des autres.

Si on peut accepter dans ses rangs Aminata Touré qui de mémoire vive a toujours été considéré comme le bourreau des opposants. Étant Ministre de la Justice, elle a fait emprisonné Karim Wade et Khalifa Ababacar Sall. Récemment lors des dernières élections législatives, elle se plaisait de dire à Ousmane Sonko, Dethie Fall et autres qu’ils n’allaient pas participé aux joutes électorales.

Aujourd’hui les choses ont changé et non contente de son traitement , elle a rejoint les rangs de l’opposition en atteste sa participation et sa déclaration hier au rassemblement de la société civile qui a.noté la présence de plusieurs responsables politiques de l’opposition.

Les jeunes qui ont voulu lyncher Pape Djibril Fall qui voulait prendre part au rassemblement, ont tout faux car en politique, il faut respecter la position des uns et des autres ce qui est la base d’une démocratie.

Malheureusement, aucun leader n’a condamné l’acte qu’on peut qualifier de barbarie à l’endroit de Pape Djibril Fall qui a eu le courage de s’engager en politique et de sillonner le pays à la quête de voix, ce qui lui a valu de siéger à l’assemblée nationale contrairement à ces jeunes incultes politiquement parlant qui ont failli lui faire passer un sale quart d’heure à la place de la Nation.

L’État garant des libertés doit prendre ses responsabilités et arrêter cette forme d’opposition faite de dérives verbales, violence, d’intimidation, de radicalisme pour ne citer que ceux-là.

A Pape Djibril Fall, nous diront qu’il est dans un terrain difficile à toit point de vue, et que seul le courage peut être son arme.

Au fur et à mesure que l’on s’achemine vers l’horizon 2024, les actes posés par l’opposition n’augure rien de bon et si la loi du Talion est appliquée, bonjour les dégâts.

Abdou Marie Dia pour Xibaaru