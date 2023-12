Rapport ITIE 2023 : 242 milliards apportés au budget de l’État

Le Comité national de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (Cn-Itie) a présenté hier, le rapport Itie 2022. Lequel met en évidence une contribution du secteur extractif d’un montant de 275,33 milliards de francs CFA dont 242,30 milliards de francs CFA affectés au budget de l’Etat.

«Le Rapport 2022 met en évidence une contribution du secteur extractif d’un montant total de 275,33 milliards de francs Cfa (443,278 millions Usd) dont 242,30 milliards de francs affectés au budget de l’Etat. Ce qui porte la contribution globale du secteur extractif au budget de l’Etat du Sénégal à 6,85%», a déclaré la présidente du Cn-Itie, Awa Marie Coll-Seck.

Ces chiffres ne sont pas sans évoquer des souvenirs chez Ismaïla Madior Fall, lui-même président du Cn-Itie entre 2013 et 2017. Il rappelle ainsi qu’au «début, quand on a commencé l’exercice en octobre 2013, on était à 1%» de contribution au budget. 1%, a répété le professeur, sans doute pour souligner un bond significatif ! «Avec les perspectives de l’exploitation du pétrole et du gaz, mais aussi l’extension du secteur minier, cette contribution va devenir, on le sait, de plus en plus importante», s’est projeté M. Fall.

L’actuelle présidente du Cn-Itie de continuer son énumération. «Aussi, les 26 entreprises pétrolières et minières prises en compte dans le périmètre de réconciliation ont employé 8977 personnes en 2022. La majorité de ces effectifs, soit 95,2%, étaient des nationaux», fera-t-elle savoir. Et d’enchaîner : «La masse salariale globale déclarée etait de 120,005 milliards de francs Cfa dont 100,884 milliards pour le secteur minier et 19,120 milliards pour le secteur des hydrocarbures.»

Toujours Awa Marie Coll-Seck : «Le rapport Itie 2022 relève également que les entreprises pétrolières et minières incluses ont déclaré un montant global de plus de 2034 milliards de francs Cfa payé aux fournisseurs en 2022 dont 728 milliards aux entreprises nationales…»