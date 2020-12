RCA : La population a répondu à l’appel des urnes malgré les menaces

La Centrafrique vote ce dimanche 27 décembre pour élire son président et ses députés dans un contexte tendu. Selon le Représentant spécial du Secrétaire général pour la République centrafricaine (RCA), Mankeur Ndiaye, les populations ont répondu à l’appel des urnes, ce malgré les menaces.

« À Bangui et dans nombre de localités de la #RCA les populations ont voté malgré les menaces et les attaques des groupes armés et l’appel au boycott de Bozize. Condamnation ferme de toutes les infractions électorales et justice se fera. La Minusca reste mobilisée », a écrit Mankeur Ndiaye sur son compte Twitter.