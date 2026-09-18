RDC : L’ancien ministre de la justice condamné à 10 ans de travaux forcés

Après plusieurs reports, la Cour de cassation de Kinshasa a rendu son verdict ce vendredi 18 septembre dans le procès FRIVAO. L’ancien ministre d’État à la Justice, Constant Mutamba, a été condamné à dix ans de travaux forcés. Son coaccusé, Chançard Bolukola, ancien coordonnateur intérimaire du Fonds, écope pour sa part de sept ans de la même peine.

Les deux hommes sont également privés, pour une durée de cinq ans, de leurs droits de vote et d’éligibilité. Ils sont en outre exclus de toute fonction publique et déchus du droit à la réhabilitation.

Le procès porte sur le détournement présumé de plus de 20 millions de dollars destinés à l’indemnisation des victimes des activités illicites de l’Ouganda en République démocratique du Congo.

Le verdict rendu par la Cour de cassation reste toutefois en deçà des quinze ans de travaux forcés requis par le ministère public.