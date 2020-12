Reconvertir le CESE en Sénat ? 

Le moment semble sonner pour revenir aux fondamentaux républicains en restaurant le sénat par reconversion de l’actuel Conseil Économique Social et Environnemental dont la simple déclinaison du Sigle renvoie à des doublures avec d’autres institutions ou des départements ministériels.

Tout en maintenant le personnel, il est possible de procéder à sa dissolution reconversion en sénat pour revenir à un parlement bicaméral assurant des fonctions plus résilientes dans le cadre des réformes institutionnelles à même d’accompagner le Plan Sénégal Emergent-PSE.

Cette nécessaire mutation en fera un maillon essentiel dans le contrôle de l’exécution des politiques de relance économique et sociale-PRES péri pandémique.

Le sénat ainsi restauré dans ses missions régaliennes va assurer la navette des textes réglementaires relatifs au budget et aux accords de coopération dans le cadre de l’exploitation des ressources naturelles qu’il faut protéger comme le stipule l’article 27 de la constitution.

La veille sur l’exécution des pertinentes politiques sociales(CMU, Bourses familiales, Cartes d’égalité des chances),initiées par le président Macky Sall trouvera ,à travers le sénat, un cadre de contrôle et d’impulsion plus adapté.

Il s’y ajoute la veille permanente sur les impacts environnementaux et fonciers liés à l’érection:

1- des nouvelles villes comme Diamnadio, Dagga Kholpa,

2- des travaux de modernisation des villes et d’extension des réseaux (eau, électricité, assainissement, routes, ponts, chemins de fer, entre autres.

Le nouveau sénat sera le réceptacle des revendications, et en rapport avec le Haut Dialogue des Terroirs, le Dialogue Social qui deviendront ses conseils d’appuis institutionnels.

En tant que deuxième chambre du parlement, le sénat ainsi restauré et renforcé apparaîtra comme un régulateur de la démocratie et des programmes socio-économiques s’appuyant sur le gouvernement, l’assemblée nationale, les partis politiques, les syndicats et les organisations de la société civile ,d’une part; et sur les rapports et conseils de la Médiature de la République d’autre part.

D’autres réformes consolidantes ,pour reprendre l’expression du professeur Ismaëla Madior, seront nécessaires pour asseoir un socle régional bien enserré. Il s’agit de la création de CESE départementaux décentralisés sur la base du bénévolat., avec si possible des indemnités forfaitaires de sessions. La désignation de leurs présidents sera fixée dans un règlement intérieur .

Ces courroies de transmission seront utiles pour impulser et contrôler le développement local inclusif et durable.

De telles perspectives offertes grâce la synergie des acteurs politiques et sociaux, sont ouvertes, dans la logique du Dialogue National, en vue de mieux pacifier et consolider les acquis de notre système démocratique.

Papa Mody Sow journaliste consultant