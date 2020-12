« La suppression de la ville de Dakar ne vise pas à combattre Khalifa Sall », selon Ibrahima Sène

Tollé autour du projet de suppression des Villes

Pourtant le Code Général des Collectivités Territoriales en son Article 28 stipule : « A titre dérogatoire, les attributions dévolues au Conseil départemental par le présent Code, sont exercées , le cas échéant, par la Ville, si son périmètre correspond au territoire du Département ».

Il est donc clair que la » Ville » est une dérogation à la généralisation du Conseil départemental.

Aujourd’hui, après évaluation de l’Acte III de la Décentralisation, il s’est avéré nécessaire de restituer entièrement aux Communes leurs prérogatives qui les renforcent en moyens financiers et humains.

Dans ces conditions, c’est la Commune de Dakar plateau à qui revient le titre de Capitale du Sénégal.

Ce n’est donc pas une démarche politicienne visant à combattre Khalifa Sall, comme le clament, sans aucun fondement, ses partisans et ceux qui ‘ont rien compris du « Code Général des Collectivités Territoriale » et de la nouvelle politique de Décentralisation de l’Acte III, qui a procédé à la » communalisation intégrale » et a doté les Communes, du statut de « Commune de plein exercice », dont le fonctionnement est entravé par la dérogation permise par l’Article 28 sus cité. au profit des Villes.

La suppression de la Ville pour restaure, à sa place, le Conseil Départemental , n’enlève en rien le poids politique de Khalifa, si tant qu’il contrôle toujours la majorité des Communes de Dakar.

En effet, celui qui contrôle la majorité des Communes du Département de Dakar , contrôle aussi le Conseil Départemental.

La suppression des Villes de Pikine, de Rufisque et de Guediawaye , contrôlées par BBY, et celle de Thiès, contrôlée par REWMI, devrait convaincre tout un chacun du caractère non politicien de cette suppression.

Ibrahima SENE PIT§SENEGAL

Dakar le 14 Décembre 2020