Mamadou Biguine à Adama Gaye : « On ne tire pas sur une ambulance »

Avez-vous un travail cher doyen Cestien Adama Gaye ? Je vous pose la question constatant votre omniprésente sur les réseaux sociaux, particulièrement sur Facebook. Du matin au soir, du soir au matin, vous vous y lamentez, y pleurant sans fin ni cesse comme une pauvre madeleine. C’est quoi diantre, enfin, votre problème avec le président Macky Sall ? Son régime ? Ses choix? Ses convictions ? Sa vie privée ? Sa gestion de l’État du Sénégal qu’il tient de sa légitimité populaire, matérialisée en 2012 et renouvelée par le peuple souverain en 2019? Vous savez doyen, nous aimons bien les débats contradictoires menés par des intellectuels de votre rang. Puisque ceux-ci nourrissent et entretiennent notre belle démocratie. Mais depuis le commencement des temps presque, vous êtes partout sauf dans un débat conséquent, objectif, contradictoire. Vous aimez les égouts, les caniveaux, les marées salants! Votre amour du détail, votre propension au superficiel, votre goût aux odeurs puantes sont aux yeux des Sénégalais, un cauchemar. À votre âge, la sagesse devrait commander vos attitudes et comportements. Malheureusement, vous descendez aux enfers de jour en jour. Vous n’aimez pas la paix, vous attaquez l’opposition, le pouvoir, la société civile, les médias, les chefs d’entreprise, plusieurs guides religieux… Adama Gaye, que voulez-vous ? Brûlez le Sénégal depuis votre retraite du Caire aux allures de fuite après avoir insulté la République et été envoyé au gnouf puis libéré de Reubeuss par pitié de nos juridictions ? Arrêtez vos attaques contre le Sénégal ! Arrêtez vos offenses au chef de l’État. Quel activiste ou autre journaliste oserait se comporter ainsi au Caire contre le président égyptien ? Vous êtes discourtois et méchant, vous êtes aigri et jaloux, cher compatriote. Vous agissez comme si vous étiez un prophète sur terre. Alors que vous êtes champion, pour ne pas dire khalife général dans les questions de deal. N’avez vous pas jamais des services au président de la République du Sénégal ? Si oui, jurez le sur le saint Coran. Vous ne contribuez ni moralement ni financièrement ni matériellement aux urgences qui assaillent actuellement notre pays. Alors, après avoir été déçu de n’avoir bénéficié d’aucun privilège sous le régime de votre ex ami Macky Sall, vous voulez le peindre tout en noir, j’allais dire en rouge, avec lui notre pays le Sénégal. Nous ne l’accepterons pas. Trop c’est trop. Votre attitude sent un mécontentement gratuit. Rien ne vous échappe, nul ne vous échappe. Aucune retenue, aucune pudeur, gâchette en main, pipe au coin des lèvres…. vous attaquez rek…pan pan pan. Que voulez-vous ? Ne nous parlez surtout pas de tolérance encore moins de démocratie. Vous n’êtes ni tolérant encore moins démocrate. Tous les internautes témoignent que vous bloquez systématiquement quiconque vous apporte la plus petite contradiction. Comme un monarque fou. Vous m’avez subitement bloqué de votre liste d’amis en 2018 au lendemain de l’audience que le président Macky Sall m’avait accordée en ma qualité de citoyen du Sénégal. Vois êtes risible, pathétique. Arrêtez votre cinéma pour cesser d’être la risée du monde. On ne tire pas sur une ambulance, nous sénégalais, Macky Sall, président du Sénégal, et vous ne saurait donc titrer sur une ambulance.