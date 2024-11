Recrudescence de la rougeole : And Gueusseum s’implique dans la campagne

Depuis un certain temps, le contexte socio sanitaire de notre pays est marqué par une recrudescence de la rougeole qui sévit au plan mondial. La dangereuse particularité fait qu’elle n’épargne plus les extrêmes à savoir les enfants de moins d’un an et ceux âgés de plus de 05 qui, au Sénégal, sont au nombre de 7 326 586 d’après la Direction de la Prévention du Ministère de la Santé et de l’Action sociale.

Pour enrayer cette menace d’épidémie massive plus ou moins imminente à cause de la fragilisation de nos systèmes sanitaires, le Directoire National de And Gueusseum invite les camarades à participer pleinement à la campagne de riposte vaccinale du 02 au 11 décembre et à remettre à titre exceptionnel et ponctuel les données pour en évaluer le succès afin de circonscrire cette maladie handicapante, à forte létalité et à déclaration obligatoire.

Ce faisant, le Directoire réitère son invite au Gouvernement à l’application des accords résiduels avec And Gueusseum pour mettre définitivement fin à la rétention de l’information sanitaire et sociale en vigueur depuis le 07 mars 2023.

Dakar, le 21 Novembre 2024.