Conseil interministériel sur la Santé : Les précisions de l’ASSAMM pour les malades mentaux

Conseil interministériel sur la Santé et l’Action Sociale : les précisions de l’ASSAMM pour les malades mentaux

Les nouvelles autorités sénégalaises : le Président de la République, son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE et son Premier Ministre Ousmane SONKO, s’intéressent véritablement au bien-être des populations, en matière de santé et d’action sociale. Pour preuve, un Conseil interministériel est prévu dans ce sens, dans les jours à venir. D’ailleurs, un atelier extrêmement important a été tenu au Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, ce mardi 19 novembre 2024, en présence des principaux acteurs dudit secteur dont Monsieur Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM). Ainsi, un pré-conseil interministériel est prévu tout prochainement et cet atelier a permis aux participants de présenter leurs préoccupations et voici celles de l’ASSAMM par rapport aux malades mentaux en cinq points suivants. Il s’agit de :

1 – Accompagnement de l’ASSAMM dans la prise en charge et la réinsertion des malades mentaux errants, déjà entamée depuis janvier 2024 à travers son Centre Ansoumana DIONE de Kaolack et parfaitement réussie avec ladite Commune ; 2 – Ouverture de Services de psychiatrie dans les hôpitaux régionaux et autres structures de santé, pour un meilleur accès aux soins et aux médicaments pour les personnes souffrant de maladies mentales ; 3 – Retirer la gestion de la Division de la Santé Mentale aux universitaires, pour permettre au Ministère de la Santé et de l’Action Sociale de mieux s’en occuper ; 4 – Ouverture de filière de formation sur la Santé Mentale à l’Ecole Nationale de Développement Sanitaire et Social (ENDSS) ; 5 – Invitation du Président de l’ASSAMM, Monsieur Ansoumana DIONE au pré-conseil et au Conseil international sur la Santé et l’Action Sociale qui sera présidé par Monsieur le Premier Ministre.

Lors de cet atelier du 19 novembre 2024 au Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, en prélude à ce pré-conseil interministériel de sur le secteur de la Santé et l’Action Sociale, le Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), Monsieur Ansoumana DIONE a tenu à féliciter le chef de l’Etat, son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE et son Premier Ministre, Monsieur Ousmane SONKO pour cette initiative d’organiser ce Conseil interministériel, venu à son heure, au profit des populations sénégalaises.

Le 20 novembre 2024,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)