Recrudescence des accidents : Macky Sall insiste sur le renforcement des contrôles techniques

Les accidents de la route souvent meurtriers, impliquant les camions, commencent à devenir un vrai problème au Sénégal. La dernière en date a causé la mort de trois personnes dont deux enfants et fait un blessé à Yoff.

En conseil des ministres, le Président Macky Sall a insisté sur le renforcement systématique des contrôles techniques des gros porteurs. En effet, le Président de la République, revenant sur l’application de la réglementation sur la circulation des gros porteurs, a requis auprès du Ministre des Transports terrestres, du Ministre de l’Intérieur et du Ministre des Forces Armées, le renforcement systématique des contrôles techniques de la circulation des camions et autres gros porteurs, en particulier, dans les centres urbains et périurbains, lit-on sur le communiqué issu de la réunion hebdomadaire du Gouvernement.