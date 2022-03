Recrudescence des suicides : L’analyse d’Ansoumana Dione

Ce n’est plus un secret pour personne. Les sénégalais se hôtent la vie par pendaison. La peine de mort est instaurée par les citoyens eux-mêmes, emportés par un vent de désespoir, sans que les autorités, au plus haut sommet, ne s’arrêtent, ne serait-ce que pour méditer sur l’ampleur et la gravité du phénomène. Avons-nous perdu notre sens de réflexion ? Le suicide est devenu une solution aux problèmes de la vie, pour beaucoup de sénégalais. Quelle grosse honte pour notre société qui est dite de croyants et de solidarité ?

Dans une République normale, des rencontres allaient être organisées, pour freiner cette tragédie nationale qui, si l’on y prend garde, va emporter de très hautes personnalités. Ne serait-il déjà trop tard ? Lorsque dans un pays, les priorités sont toujours reléguées au second plan, de façon périodique, il est évident que des citoyens, faibles d’esprit, n’hésitent pas de mettre fin à leur vie, une façon d’interpeller les décideurs sur leur mode de gérer la cité. En vérité, nous n’avons encore réussi, nulle part et nous avons tous échoué.

Ce Sénégal que nous vivons présentement, n’est point celui que nos ancêtres nous ont légué. Devons-nous continuer à nous ignorer mutuellement, par rapport à nos soucis et autres difficultés ? Avons-nous oublié que nous sommes tous des frères et sœurs qui n’ont pas droit à se glorifier des problèmes de l’autre ? Que l’on se dise la vérité. Nous vivons dans une société en faillite morale et il est temps que nous nous mettions autour d’une table, avant que l’irréparable n’arrive. Taisons nos querelles, pour la stabilité de la nation.

Rufisque, le 30 mars 2022,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)