Réélection de Infantino à la FIFA…Le président de la CAF salue le partenariat

Le Président de la Confédération Africaine de Football (CAF) félicite le Président Gianni Infantino pour sa réélection en tant que Président de la FIFA.

La CAF et la grande famille du football en Afrique saluent le partenariat avec le Président Gianni Infantino et la FIFA dans le développement et la croissance du football africain et mondial.

Le Président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, a déclaré : « La CAF s’est engagée à développer et à promouvoir le football pour les garçons et les filles ainsi que le football amateur et professionnel sur le continent africain. La construction et la modernisation des infrastructures et des installations de football ainsi que l’amélioration du niveau et de la qualité du football en Afrique sont essentielles pour que le football africain devienne compétitif au niveau mondial et autonome » a-t-il dit avant de conclure

« Le Président Gianni Infantino et la FIFA ont été des partenaires engagés et fiables dans le développement, l’amélioration et la promotion du football africain. La CAF se réjouit de la réélection du Président Infantino à la tête de la FIFA et est convaincue que le football en Afrique et dans le monde continuera à se développer, à progresser et à être une force positive, sous sa direction »

La réélection du Président Gianni Infantino a eu lieu au Rwanda au cours du premier Congrès électif de l’histoire de la FIFA à se dérouler en Afrique.

Source CAF