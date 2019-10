Réforme du FR CFA : De qui se moque la France ?

La France veut proposer une réforme qui « concerne notamment les réserves de change que la Bceao dispose auprès du Trésor français. Celles-ci devraient progressivement être délocalisées vers une autre institution internationale qui pourrait être la Banque des règlements internationaux (Bri) sise en Suisse » !

De quel droit la France peut –elle se prévaloir pour décider où l’UEMOA va déposer ses réserves actuellement logées dans un Compte d’opération du Trésor Français ?

N’a-t-elle pas toujours dit que l’avenir du FR CFA relève de la volonté de nos Chefs d’Etat ?

Devant la volonté exprimée par nos Chefs d’Etat de créer une monnaie communautaire dans le cadre de la CEDEAO dotée d’une Banque Centrale devant centraliser nos réserves, la France jette les masques et montre à la face du monde, à quel point elle tient à nous empêcher de prendre le contrôle de nos réserves

.Disons Non au Trésor Français et à la BRI en Suisse. !

Disons haut et fort à Macron « We want Back OUR MONEY » comme le réclamait Margarite Thatcher à l’Union Européenne !

Ibrahima SENE PIT/SENEGAL