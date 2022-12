Yewwi s’est indigné parce que la députée Amy Ndiaye Gniby a fait allusion à un chef religieux sans le citer. Et aujourd’hui elle est à l’hôpital, agressée par un membre du PUR (Parti de l’unité et du rassemblement) et elle risque de perdre son enfant. Et pourtant Ousmane Sonko a fait de même en s’attaquant à un marabout sans s’attirer les foudres de ses fanatiques. Regardez Sonko à l’œuvre…