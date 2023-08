Rencontre avec le Khalife…le mensonge des « apôtres Sonko »

FEUX DE PROJECTEURS MANIPULATEURS SUR LE KHALIF GÉNÉRAL DES MOURIDES, HONTE À CES APÔTRES D’OUSMANE SONKO

Les Apôtres d’Ousmane Sonko comme ce dernier les considère d’ailleurs avec mépris ne baissent pas les bras pour verser dans la manipulation de l’opinion. Pour Habib Sy et compagnies, tous les moyens sont bons pour tirer leur chef d’affaire et reprendre ainsi les tentatives de déstabilisation de la République.

Ce n’est pas la première fois qu’ils utilisent le nom du Khalif a des fins politiciennes pour tromper l’opinion publique.

La finalité de leur acte est d’une part de faire croire aux sénégalais que Serigne Mountakha Bassirou Mbacké s’ingére dans des affaires relevant de la justice. D’autre part, de faire croire à l’opinion que le saint homme aurait un penchant pour l’instigateur des insultes et attaques contre les guides religieux alors qu’il n’en est rien.

Mais de la à filmer avec arrogance le Khalif Général des Mourides en train de psalmodier des versets du Coran sur des dattes qu’ils lui ont eux mêmes données pour dire que c’est Serigne Mountakha Bassirou Mbacké qui a donné ces « tendarmas » à Ousmane SONKO pour lui demander d’arrêter sa grève de faim, relève d’un mensonge grotesque inacceptable.

C’est d’abord un manque de respect total de la part de ces apôtres de Sonko au Khalif Général des Mourides de dire dans leur communiqué que c’est le Khalif Serigne Mountakha Bassirou Mbacké qui les a fait appeler, ce qui est comme d’habitude un vilain mensonge pour ceux qui connaissent le fonctionnement du Khalifa de Touba: le Khalif Serigne Mountakha Bassirou Mbacké n’a de temps que pour Serigne Touba surtout à l’approche du grand Magal de Touba.

Cependant, il reçoit tout le monde sans distinction d’appartenance à une religion, à une région, à un parti politique, à un tarikha ou à une ethnie.

Le Khalif Serigne Mountakha aide tout le monde et met la main dans sa poche dans toute situation désastreuse dont il est mise au parfum.

Et dans le cadre de ces audiences, il ne refuse jamais de prier sur les objets qui lui sont donnés pour y recevoir sa bénédiction; cela peut être une bouteille d’eau, du sable, un passeport, un nouveau permis de conduire, un chapelet et pour YÉWI, du Tandarma (dattes) pour leur leader: Et c’est là où la manipulation à commencé en mettant le Saint homme de Touba soys le feu de leurs caméras mensongers et manipulateurs.

Pape Alé Niang ira plus loin dans leurs mensonges sans scrupule en disant que la condition posée par le Président Macky Sall au Khalif Général des Mourides est que Ousmane SONKO, le plus grand ennemi de la République, arrête sa grève de faim et lui s’engage devant le Khalif à le libérer ( Quelle vilain mensonge Pape Alé Niang ? Ame nga droit mandi wayé amô droit di fénal sounou kilifeu dîné yi wala ngaye fénal Président Macky Sall ).

Le Président Macky Sall est en voyage en Afrique du Sud pour mettre les sénégalais dans de meilleures conditions de vie et de bien être. C’est cela même l’explication des essais du BRT depuis avant hier. Il n’est ni dans des combines ou des protocoles contre la République, ses ennemis et ses intérêts.

Nous blâmons l’entourage du Khalif Général des Mourides qui a manqué de vigilance pour avoir laissé le vénéré Khalif de Touba sous les projecteurs et plumes mensongers de personnes qui n’ont aucune morale en politique et qui sont prêts à user de toutes les combines pour atteindre leurs objectifs: Ousmane SONKO restera en prison.

Me Diaraf SOW Conseiller Technique au CESE

Président national de l’Alliance Démocratique pour une Afrique /Joowléene