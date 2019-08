Rencontre Macron-Poutine ce lundi : les points chauds à aborder

Alors que ses vacances au fort de Brégançon touchent à leur fin, Emmanuel Macron y reçoit ce lundi vers 16 heures le président russe Vladimir Poutine. Durant cette rencontre dans le sud de la France, une semaine avant le sommet du G7 le week-end prochain, les deux chefs d’Etat devraient balayer les grands dossiers diplomatiques, tels que les crises en Libye, Iran, Syrie et Ukraine.

Depuis 2017, le Français et le Russe sont restés régulièrement en contact, sans qu’Emmanuel Macron s’abstienne de critiques. « L’Europe doit dialoguer avec la Russie », laquelle doit « faire des efforts », avait-il résumé en juin. « Ces derniers mois, les contacts dans le domaine politique se sont intensifiés. Les contacts dans le domaine culturel et humanitaire sont aussi très intenses. En 2020, la tenue des Saisons russes, un festival culturel, « est prévue quasiment dans toutes les régions de la France », a souligné un conseiller du Kremlin.

Pour éliminer un point de crispation, la justice russe vient de libérer le banquier français Philippe Delpal, détenu depuis février sous l’accusation de fraude et désormais assigné à résidence. Emmanuel Macron avait évoqué son cas à plusieurs reprises avec le président russe. D’autres points devraient être évoqués.