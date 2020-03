René Pierre Yéhoumé : « Le Covid-19 a fait de nous des êtres conscients que l’homme est fait pour la mort »

CE QUE JE CROIS !

L’humanité doit sortir de la stupidité et l’homme devient méchant pour l’autre, l’haleine de l’homme est mortelle pour l’homme

Mais l’humanité reste abandonnée à elle même et l’homme se perd si le besoin des autres entraîne sa dépendance

La morale est dans la loi et dans l’amour de la patrie .Nous sommes partis d’un infini grand à un infini petit et ne fut -ce le poids d’un atome ,Dieu est infiniment Connaisseur du visible et de l’invisible ,le Seul capable de repousser le mal contre toutes les suggestions maléfiques .Je partage cette assertion de l’entraîneur allemand sur le Covid19 , Joachim lôw

<La terre semble se défendre un peu contre l’homme ,qui pense toujours ,qu’il peut tout et qu’il sait tout > L’homme est un être inquiet et nous devons nous retourner vers Dieu ,que dire de cette phrase du premier ministre italien <Remettons nous à Dieu > Au delà de cette pandémie ,nous devons être solidaires et que notre seul combat sur terre ,c’est d’aider son prochain ,que nous avons de belles voitures ,de beaux immeubles ,que nous soyons directeurs ,ministres ,présidents ,ce virus a bouleversé notre quotidien et a fait de nous des êtres conscients ,que l’homme est fait pour la mort .Pour reprendre le Président Macky Sall < Ce moment est inédit dans l’histoire de l’humanité. Voilà que l’infiniment petit fait trembler le monde entier, de façon brutale, rapide et massive ; ignorant les frontières ; frappant sans distinction pays riches comme pays pauvres, et sans égard pour le statut social des uns et des autres>. Sauvons l’humanité en étant solidaires .Dieu nous parle et nous n’arrivons pas à saisir les signes venant du Ciel .Ah le regard du prophète qui connaissait les secrets du déluge . Osons.

René pierre Yéhoumé Responsable Apr Dakar Plateau ,Président du Moder