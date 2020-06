René Yéhoumé à Macky : « l’ennemi est dans notre camp »

Mr le Président Macky Sall, c’est votre soldat qui vous parle

Ne soyez ni obstinés dans le maintien de ce qui s’écroule, ni trop pressés dans l’établissement de ce qui semble s’annoncer. Sachez que la vie est une grande école dont les leçons coûtent chères mais on en sort toujours savant ou vainqueur. En parcourant le livre de Franz-Olivier Giesbert « LA TRAGEDIE DU PRESIDENT CHIRAC » Scènes de la vie politique 1986-2006, après avoir conduit sa vie au son des trompettes, Jacques Chirac, s’est transformé, l’âge venu, en incarnation du déclin français et de l’impuissance des pouvoirs publics. J’ai appris de Corneille qu’un menteur est toujours prodigue de serments, un grand transhumant, à forte raison. Mr le Président Macky Sall, c’est votre soldat qui vous parle, il est grand temps de revenir à nos fondamentaux et je vous renvoie à cette belle citation du grand général américain, héros de la Guerre de Corée, Douglas Mac Arthur : « L’histoire de la guerre des causes perdues peut se résumer en deux mots « Trop tard » pour rallier ses amis ou « Trop tard » pour connaitre les desseins de son ennemi en puissance ». L’ennemi, le grand ennemi est à l’intérieur de notre camp. Osons et dans un parti, le grade le plus élevé est le grade de militant.

René Pierre Yéhoumé

Responsable Apr

Dakar plateau,

Président du Moder