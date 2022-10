Rentrée des classes : Le message du Secrétaire général National du SELS

Ce Lundi 3 Octobre 2022, les enseignants retrouvent le chemin de l’école après deux mois de vacances bien méritées. Dix moi de dure labeur les attendent donc et c’est à la veille de ce marathon que le Secrétaire général National du Syndicat des enseignants libres du Sénégal (SELS) a choisi pour réconforter ses collègues.

Amidou Diedhiou, après les avoir souhaité une bonne rentrée, a exprimé sa gratitude et sa reconnaissance aux enseignants pour tous les sacrifices qu’ils consentissent pour former les enfants de ce pays. C’est pour cette raison qu’il exhorte par la même occasion, le gouvernement à aller dans le sens de la stabilité de l’école par la formation des acteurs mais aussi par la motivation de ces derniers et sur ce dernier point, le respect des accords signés est déterminant. Le SGN du SELS n’a pas oublié le cas des enseignants et invite le gouvernement à en faire une priorité.

L.Badiane pour Xibaaru