Grève des travailleurs des collectivités territoriales : 600 services d’état civil impactés

Nonobstant les énormes pertes de recettes estimées à plusieurs millions de nos francs aussi bien dans les services médico sanitaires que dans les collectivités territoriales les 21/22 et 23 courant, la 2ème grève générale des 29 et 30 septembre de And Gueusseum en jonction de lutte avec l’intersyndicale des Travailleurs des collectivités territoriales, a enregistré des scores mémorables allant de 95 à 100 pour 100 de réussite en attendant la journée du lundi 03 Octobre 2022 dernier jour du présent plan d’actions.

C’est ainsi que près de 600 services d’état Civil n’ont délivré le moindre document pendant que près de 1500 postes de santé, 70 centres de santé et 39 hôpitaux n’ont fonctionné qu’au rythme des urgences et du service minimum dans la période.

L’ampleur des conséquences incommensurables de ces arrêts de production ou d’activités salvatrices dans la souffrance, n’a pour responsable que le Gouvernement par ses manœuvres de division des Travailleurs caractérisées dans l’iniquité, l’injustice et les lenteurs dans l’application de l’augmentation du revenu des agents préconisée par Mr le Président de la République. C’est pourquoi, le Directoire encore une fois prend à témoin l’opinion publique nationale et internationale du pourrissement de la situation et du climat délétère dont l’Etat pouvait bien en faire l’économie.

Cependant, malgré toutes les manœuvres dilatoires, le Directoire dans un esprit républicain et responsable décide en toute souverainement tel que prévue lors de l’évaluation du 24/09/2022, d’une trêve dès le lundi 03 Octobre à minuit jusqu’à nouvel ordre pour permettre aux pèlerins de passer le Gamou sans la moindre privation de soins ou de services causés par la lutte de la méga coalition And Gueusseum-Intersyndicale des agents des collectivités territoriales. Ce sera aussi certainement, l’occasion de mettre à l’épreuve le nouveau Gouvernement dont le début de fonction avait coïncidé avec l’expiration des délais de nos préavis de Grève que le Gouvernement sortant avait délibérément mis sous le boisseau.

Aussi, est-il besoin de rappeler que les revendications tournent essentiellement entre autres autour de l’application des accords Gouvernement-syndicats de la Santé par l’harmonisation de l’octroi de l’indemnité de logement aux personnels administratifs et techniques ainsi qu’aux chauffeurs et aux autres catégories du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale ainsi qu’aux agents des collectivités territoriales qui malheureusement sont laissés en rade sans le moindre sou depuis le 31 Mai 2022 (début des paiements) sans oublier leurs arriérés de primes COVID19 de 104 millions que le Ministère des Finances a déjà programmés. Sans oublier le sort des Conseillers en travail social et la révision de la clé de répartition des ressources financières du CDS (les agents de santé communautaire). Quid aussi des 20 milliards à rendre disponibles par le Ministère en charge du Développement Communautaire au titre du remboursement des créances de l’Agence nationale de la couverture médicale universelle (ANACMU) ; et pour ce qui concernent les fonctionnaires des collectivités territoriales, le relèvement du point indiciaire.

And Gueusseum de s’insurger contre le parti pris manifeste du Ministre de la Santé pour le Directeur de l’hôpital de Ourossogui (son camarade de syndicat) dans son refus injustifié de rétablir Mr Amadou Lamine Sano dans ses fonctions de Chef du service des soins infirmiers par ailleurs Secrétaire général Régional du SUTSAS de la région de Matam.

Enfin, la méga coalition And Gueusseum-Intersyndicale des Travailleurs des collectivités territoriales félicite les camarades pour la mobilisation et la détermination dans la discipline par le respect des mots d’ordre tout en invitant à la vigilance face aux menaces de toutes sortes venant des pouvoirs publics et des fossoyeurs de la lutte qui guettent toutes les occasions pour parasiter nos stratégies en brouillant le débat dans la confusion de genres et de rôles savamment entretenue à dessein pour survivre à tout prix.

Le directoire de la Méga coalition And Gueusseum-intersyndicale des Travailleurs des collectivités territoriales engage les camarades à participer autant que faire se peut dans la couverture médicale des populations pendant ces importants et salutaires événements religieux organisés par différentes communautés nationales et procédera à l’évaluation au plus tard le Mercredi 19 Octobre 2022 à 16h.

Fait à Dakar le 2 octobre 2022

LE DIRECTOIRE