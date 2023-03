Rentrée politique : Mohamed Sambou…la «Relève» pour le changement

Le Grand Mouvement la Relève fondé par des jeunes cadres qui ont eu à travailler dans les multinationales, a fait sa rentrée politique à Diourbel. Le président Mouhamed Sambou dit prôner pour une nouvelle vision de la politique et veut faire du Sénégal et de la Diaspora avec une politique d’éthique et d’efficacité.

La formation, l’accompagnement et la facilitation pour la réalisation des projets des jeunes et des femmes sont entre autres les leviers par le quel le Grand Mouvement la Relève veut s’appuyer. Mouhamed Sambou et ses camarades veulent passer par le renouvellement de la classe politique avec des valeurs basées sur l’éthique, le respect et de la connaissance de soi. Poussant son argumentaire plus loin, il déclare qu’après analyse du fait qu’il manque de la Citoyenneté au niveau de la politique, un débat politique stérile entre le pouvoir et l’opposition, il faut repenser la politique en agissant au niveau de la jeunesse, interagir avec la population en donnant des solutions.

Le mouvement est né en 2019, un mouvement jeune qui se propage rapidement avec l’efficacité du travail qui est entrain de faite sur le terrain, être un élément incontournable dans le champ politique Faisant un diagnostic sans complaisance de la politique du Sénégal, Mouhamed Sambou de dire que c’est une situation catastrophique où il n y a pas de proposition concrète aux populations avec des vœux pieux servis aux populations. On ne prépare pas la population sur les véritables problèmes à venir. L’Afrique dans les décennies à venir va constituer un continent attractif avec des ressources humaines et naturelles capable de booster son développement » finira t-il par déclarer.

Le défi est grand mais avec l’appui des jeunes et des femmes, l’objectif va être atteint. Le Grand Mouvement la Relève s’appuie sur16 axes dont les plus importants sont liés à de nouvelles orientations sur la santé, l’éducation, la déconcentration avec un budget conséquent alloué au niveau des préfectures et des gouverneurs, la réforme du territoire .

Pour finir, Mouhamed Sambou et ses camarades s’abstiennent de faire pour le moment une déclaration de candidature, préférant continuer de travailler sur le terrain avec les femmes et les jeunes.

Abdou Marie Dia pour Xibaaru