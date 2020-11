Fraîchement nommé président du conseil économique, social et environnemental, Idrissa Seck, a profité de la rentrée des classes chez les écoliers, collégiens et lycéens pour leur envoyer un message.

«En ce jour de rentrée scolaire, je salue et encourage l’ensemble des enseignants et leur souhaite plein succès dans leur noble mission. Je souhaite à nos enfants et aux parents d’élèves une année scolaire apaisée et réussie», renseigne la note.