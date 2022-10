Rentrée scolaire : Le syndicat des enseignants d’EPS hausse le ton

Ce jeudi 06 octobre 2022, les élèves ont repris le chemin de l’école. En ce jour de la rentrée le Syndicat des Enseignants d’Education Physique et Sportive (SEEPSS) a tenu à souhaiter une bonne rentrée scolaire à toute la famille éducative. Cependant, la rentrée risque d’être très mouvementée. Les syndicalistes ont tenu à se faire entendre très tôt.

« Force est de reconnaître tous les efforts consentis par le gouvernement pour satisfaire les revendications dans le but d’apaiser le climat scolaire mais il est bon de rappeler que ce souhait ne va pas trouver l’assentiment de tous les enseignants et plus particulièrement ceux de l’éducation physique et sportive », lit-on dans le communiqué signé par le secrétaire général national, Abdou Dia, parvenu à la rédaction de Xibaaru.

Le point de discorde est le reversement des Maîtres d’EPS dans le corps des PCEMG. Si le problème n’est pas réglé, le gouvernement risque de réveiller les démons de lutte syndicale. Voici les exigences du syndicat…