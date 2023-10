Rentrée scolaire : Une vingtaine d’écoles sous les eaux à Kaolack

La rentrée scolaire est hypothéquée dans une vingtaine d’écoles dans la commune de Kaolack. Alors qu’on agite le slogan «Oubi Tey Jang Tey », dans l’inspection d’éducation et de formation (IEF) de Kaolack, 20 écoles élémentaires sont inondées à deux jours de la rentrée. Selon le secrétaire général de l’Inspection de l’éducation et de la formation (IEF) de la commune de la capitale du Saloum, Assane Badji, 4 écoles sont également dépourvues d’eau potable.

Certains établissements scolaires sont privés d’eau à cause de factures impayées, lit-on dans les colonnes de L’As. Aussi 5 écoles ne disposent pas de toilettes praticables. Par ailleurs, Assane Badji indique que les résultats des examens dans l’IEF Kaolack sont satisfaisants avec un taux de réussite de plus de 96% au CFEE et plus de 94% à l’entrée en sixième.