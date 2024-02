Report de la présidentielle : BBY-Bignona salue la décision «responsable» de Macky Sall

En réunion ce Dimanche 4 Décembre 2024, les responsables de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) du département de Bignona ont apprécié les décision prise par le Chef de l’Etat et annoncées lors de son adresse à la nation du Samedi 3 Décembre 2024. Les responsables de BBY de Bignona soutiennent le Président Macky Sall et invitent la classe politique et les forces vives à adhérer à cette démarche du Président Sall afin de garantir la paix, la stabilité et la concorde au Sénégal

BBY de Bignona a donc initié une motion de soutien adressée au Chef de l’Etat que voici :

MOTION DE FELICITATION ET DE SOUTIEN A SON EXCELLENCE

MACKY SALL PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL

Appréciant la situation politique nationale, caractérisée par une confrontation entre l’assemblée nationale et le Conseil constitutionnel, à l’allure de crise institutionnelle inédite, la Coalition Benno Bokk Yaakaar du département de Bignona, en réunion, ce 4 février 2024, au Centre de Réinsertion Sociale (CRS), adresse ses chaleureuses félicitations à son Excellence, Monsieur Macky SALL, Président de la République du Sénégal, pour son adresse à la nation, hautement républicaine et patriotique.

Benno Bokk Yaakaar du département de Bignona approuve sans réserve la décision du Président de la république, Son Excellence Macky SALL, de reporter l’élection présidentielle, par souci de paix, de stabilité, de sauvegarde des acquis démocratiques, institutionnels et des intérêts suprêmes de la nation.

Benno Bokk Yaakaar du département de Bignona renouvelle son soutien indéfectible au Président Macky SALL et exhorte la classe politique et toutes les forces vives de la nation à répondre favorablement à son appel à un dialogue national afin de garantir l’organisation d’une élection libre, transparente, inclusive et démocratique, sans aucune contestation, dans un Sénégal réconcilié, uni, stable et de paix.

Fait à Bignona, le 4 février 2024

L.Badiane pour Xibaaru