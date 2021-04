Report des Locales…Cheikh Mbacké Dolly sent une ruse

Le Parti démocratique Sénégalais (Pds) a réaffirmé son opposition au report des élections locales jusqu’en 2022. Par la voie de son président du groupe parlementaire, Cheikh Mbacké Dolly, le Pds soupçonne une ruse de la majorité pour repousser les futures échéances en l’occurrence les Législatives (2022) et la Présidentielle (2024).

« Ce présent projet de loi cache quelque chose derrière. Le Président de la République a senti qu’il est mal en point avec le peuple. C’est pourquoi, il veut repousser les Locales pour ensuite faire repousser les élections législatives et présidentielle à venir », a tonné le député de Mbacke, juste après la lecture du rapport sur le projet de loi n°05/2021 portant report des élections territoriales et prorogation du mandat des conseillers départementaux et municipaux, rapportent nos confrères d’Emedia.