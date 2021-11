Retour du poste de PM : une décision sage qui arrive à son heure

En décidant de restaurer le poste de Premier ministre (PM) , le Président de la République a pris une très bonne décision. Après sa suppression en 2019 au moment où personne ne s’y attendait, les acteurs et analystes politiques avaient souligné que ce n’était pas une bonne chose.

Le volume de travail et les charges constituent un handicap pour le Chef de l’Etat. Le Premier ministre est utile et indispensable dans le contexte actuel. Il coordonne l’action gouvernemental et met en œuvre la politique définie par le Président. Il sert aussi de bouclier à son chef qui le reçoit régulièrement. C’est lui qui fait face aux syndicats et autres organisations en cas de revendications et endosse certaines responsabilités.

Il faut aussi noter que le Président Macky Sall sera le Président en exercice de l’Union africaine en 2022, donc dans quelques mois. En plus des ses charges, Macky Sall est constamment sollicité par ses pairs au niveau continental et international.

Sa nomination devrait intervenir près les élections municipales et départementales pour permettre au Président de récompenser les vainqueurs et écarter les vaincus, comme cela a été le cas lors des dernières élections.

En attendant, le projet de loi sera soumis à l’Assemblée nationale pour adoption. Beaucoup de noms circulent, mais seul le Président sait qui sera à ses côtés pour coordonner l’action gouvernementale.

La rédaction de Xibaaru