Retour du poste de PM…Xibaaru l’avait déjà annoncé

Le Chef de gouvernement aura la tâche de coordonner l’action des ministres qui vont composer le futur gouvernement. Une chose qui va sans doute permettre au Président Macky Sall de pouvoir dérouler son agenda international car il est pressenti pour succéder le président congolais à la tête de l’union africaine.

Dans un autre registre, le futur PM va s’attaquer aux problèmes des sénégalais qui voient leur pouvoir d’achat s’accroître de jour en jour, la cherté du loyer et les agressions qui se multiplient surtout dans la capitale sénégalaise.

Mais aussi, il fera face à une opposition qui devient de plus en plus agressive. Le futur chef du gouvernement va conduire l’équipe issue des élections locales et aussi des législatives qui se profilent à l’horizon. En terme clair, il va diriger un gouvernement de mission qui sera logiquement déterminant pour la suite politique du président Macky Sall.

En tout état de cause, l’acte posé par le président Macky Sall n’est pas nouveau car d’autres l’ont fait avant lui à des moments donnés de leur magistère.

Portrait Robot du futur PM

Le chef d’équipe gouvernemental doit être quelqu’un de très efficace aussi bien politiquement et du point de vue management inclusif. Car non seulement il doit coordonner l’action gouvernementale mais aussi et surtout de faire face aux jeunes opposants qui commencent à s’imposer.

Des noms comme L’ancien Ministre des Affaires étrangères Amadou BA, qui après sa traversée du désert, semble être dans les bonnes grâces du chef de l’état. D’autres noms sont aussi présents comme Mimi Touré, Aly Ngouille Ndiaye entre autres.

Mais dans ce lot, c’est Amadou Bâ qui semble avoir le meilleur profil pour diriger la station primatoriale. Non seulement il a le charisme mais aussi et surtout la notoriété requise pour être le chef du gouvernement.

Seulement, le président Macky Sall est réputé pour ses décisions surprises et reste le seul maître à bord pour ces choix qui peuvent parfois déjouer tous les pronostics.

Les jours à venir nous édifieront mais en tout état de cause, xibaaru.sn avait déjà annoncé les couleurs pour le retour du poste de PM. Et la décision du Conseil des ministres a confirmé cette information. Et c’est important dans le jeu médiatique sénégalais.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn