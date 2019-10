Depuis sa sortie de prison suite à une grâce présidentielle, l’ancien maire de Dakar renoue les contacts. Il s’est rendu dans tous les foyers religieux, et a effectué des visites auprès de certains hommes politiques. Mais là, où on s’attendait à des déclarations belliqueuses contre le régime du Président Macky Sall, Khalifa Sall fait tout comme s’il avait fermé la page de la rancœur subie lorsqu’il était en prison. Khalifa Sall déclare n’avoir aucune haine contre qui que ce soit. Tant pis pour les va-en guerre de son camp ou ses avocats qui auraient souhaité le voir afficher une autre position.

Khalifa Sall n’a certes pas demandé la grâce présidentielle, mais celle-ci lui permet de retrouver la liberté et de mener ses activités politiques sans aucune contrainte. L’on oublie parfois que Khalifa Sall de tous les leaders politiques, fait partie de ceux qui ont une grande expérience en la matière. Khalifa Sall dispose d’une expérience avérée de par son cursus politique. Il est né avec la politique dans l’âme. Aujourd’hui, Khalifa Sall est plus que conscient que son destin politique, c’est lui qui l’a en mains. D’après les informations de Xibaaru, des tractations sont en train d’être menées pour emmener Khalifa Sall à se rendre au Palais pour rencontrer le Chef de l’Etat, Macky Sall.

Khalifa Sall peut bel et bien se rendre au Palais. Lui qui déclare avoir tourné la page de son emprisonnement. Khalifa Sall demeure conscient que même s’il n’ a fait aucune demande pour obtenir la grâce présidentielle, différentes personnalités religieuses, politiques et de la société civile, ont entrepris dans l’ombre des efforts pour qu’il sorte de prison. Et, il ne dirait non à toutes ces personnes qui se sont activées pour sa sortie de prison, si elles lui demandaient de rencontrer au Palais, le Chef de l’Etat, Macky Sall.

Thiémokho BORE