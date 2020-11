Retrouvailles Idy-Macky…un allié de Rewmi déterminé à

Compagnonnage avec le Rewmi de Idrissa Seck, Abdou Karim Fall opte pour continuité

Abdou Karim Fall leader du parti Paré (Parti Africain pour la Renaissance et l’émergence/ Suxaali Sénégal) et Directeur de campagne de la Coalition présidentielle Idy 2019, est aujourd’hui plus que jamais déterminer à continuer son idylle avec le président Idrissa Seck. Cette décision fait suite aux multiples réactions de ses partisans qui ne comprennent pas pourquoi leur leader n’a pas été consulté par le président du parti Rewmi pour l’accompagner dans le gouvernement de Macky Sall.

Mais en bon politicien, Abdou Karim Fall demande a ses partisans de garder le calme et d’attendre qu’il rencontre le président Idrissa Seck pour échanger sur la question tout en rappelant que leur compagnonnage devait se poursuivre jusqu’aux prochaines élections locales et législatives.

Sur le remaniement ministériel, l’ancien responsable des jeunes de la LD MPT Abdou Karim Fall se dit surpris et ne pas surpris aussi car il avait déjà eu des échos mais a préféré attendre la réalité des actes pour évaluer avant de préciser que le président Idrissa Seck n’est pas parti dans le gouvernement au nom de la coalition Idy 2019 mais au nom de sa propre formation politique le Rewmi.

Sur la décision de continuer à cheminer avec le nouveau président du Conseil Économique Social et Environnemental, c’est au parti Paré Suxaali Sénégal de se prononcer sur la question. Et Abdou Karim Fall de rappeler que l’objectif majeur de son parti est de se massifier surtout dans son fief à savoir Mbacké et à l’intérieur du pays car c’est le meilleur moyen pour un parti d’exister dans le Landerneau politique.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn