Retrouvailles Wade-Macky : Degg moo woor magnifie le…

L’inauguration de la plus grande mosquée de Massalikoul Jinaan est une occasion pour l’ancien Président Abdoulaye Wade et le nouveau chef de l’état Monsieur Macky Sall de retrouver l’état de grâce suite à une décennie d’animosité sans précédent. Par l’entremise du Saint-homme Serigne Mountakha Mbacké, le père et le fils viennent fumer le calumet de la paix en officialisant leur réconciliation sous les hourras de milliers de sénégalais venus prendre part à l’inauguration de la plus grande mosquée de l’Afrique de l’ouest. Des moments mémorables et pleins d’émotions viennent décrisper les tensions politiques qui ont sévies depuis la deuxième alternance et font favoriser l’apaisement du climat politique délétère. Ces retrouvailles sous la bénédiction du Khalife général constituent un signal fort pour la famille libérale de se réconcilier pour l’intérêt du pays. Une nouvelle page s’ouvre et met fin à tous les contentieux qui opposent le père et le fils de la nation.

Le Président Pape Modou Fall se réjouit, au nom du Rassemblement pour la Vérité Dëgg Moo Woor, de cette réconciliation entre les deux géants politiques pour la stabilité politique du pays mais aussi la cohésion nationale. Il est persuadé qu’elle va constituer un déclic de l’émergence économique par le partage d’expérience pour une meilleur prise en charge des questions relatives aux ressources naturelles, à l’emploi, à l’éducation… Une nouvelle ère conviviale et paisible se dessine, où les sénégalais seront unis dans la foi, la discipline et le travail bien fait.

Le leader de Dëgg Moo Woor magnifie le courage et la bonne foi du Président Macky Sall et le met en garde contre les brebis galeuses qui ne pensent qu’à leur intérêts crypto-personnels.

Rv/dëgg moo woor