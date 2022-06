Réunion OCDE : Macky plaide pour la réforme des conditions d’accès au crédit export

Le chef de l’Etat, Macky Sall, a plaidé, jeudi, à Paris, devant l’organisation de coopération et de développement économique (OCDE), la réforme des conditions d’accès au crédit export afin de ’’mobiliser plus de ressources pour le financement des projets de développement et le soutien de l’investissement privé’’.

’’Face aux limites de l’aide publique au développement, je propose que l’OCDE examine la possibilité de réformer les conditions d’accès au crédit export en assouplissant les règles sur les taux du crédit et la durée des délais de grâce et des périodes de remboursement », a-t-il déclaré. Macky Sall, par ailleurs président en exercice de l’Union africaine, intervenait à l’ouverture de la réunion du conseil ministériel de l’OCDE 2022, qui se tient de jeudi à vendredi à Paris.

« Cela permettrait de mobiliser plus de ressources pour le financement des projets de développement et le soutien de l’investissement privé pour une croissance et une prospérité partagée », a-t-il indiqué en présence du Secrétaire général de l’OCDE, Mathias Corman, du Premier ministre italien, Mario Draghi. « C’est du Win Win », a-t-il fait valoir, ajoutant qu’ »à compétence et qualité égale, l’accompagnement financier peut en effet faire la différence ».

Il a estimé que « pour les pays importateurs, il y va aussi de leur intérêt d’exporter plus et d’accompagner plus leurs entreprises ». Dans cette dynamique, il a insisté sur la nécessité « de simplifier davantage les formalités et procédures de façon à réduire les délais de conception et d’exécution dans le respect des réglés de transparence et de bonne gouvernance ».