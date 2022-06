Vote à l’OMS…le Sénégal rejette l’agenda LGBT

Quelque chose d’inédit s’est passé à Genève, au siège des Nations unies, lors du vote, par la 75ème Assemblée mondiale de la Santé (Ams), de la Résolution adoptant les stratégies mondiales du secteur de la santé contre le Vih, l’hépatite virale et les infections sexuellement transmissibles. Le Sénégal a voté contre la résolution. Il a été, avec la Libye, l’un de deux seuls pays à le faire. C’était le samedi 28 mai dernier.

Mais la chose la plus paradoxale a été que si la résolution a fini par être adoptée, c’est grâce au vote positif de 61 Etats membres, dont six pays africains. 30 autres pays se sont abstenus. La chose la plus notée a été la politique de la chaise vide appliquée par près de la moitié des pays, à savoir 90 Etats, dont les représentants n’ont pas voulu prendre part au vote.

Ce qui a inquiété ces nombreux Etats et hérissé les représentants du Sénégal et de la Libye, a été l’inclusion, dans la résolution, de références aux notions comme l’orientation sexuelle ou l’éducation sexuelle intégrale. Malgré plusieurs tours de négociations, un consensus n’a pu être trouvé, comme cela est souvent de règle. Or, on sait que ces notions sont souvent utilisées de manière de moins en moins subliminale, pour faire avancer les thèses chères aux mouvements Lgbt. Lire la suite en cliquant ICI