Le gouvernement face à la presse…ce vendredi

Dans ces rendez-vous avec la presse, « Le gouvernement face à la presse » se tiendra, vendredi à 10 heures, à l’Hôtel Terroubi, à Dakar. Selon le communiqué, le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires, Oumar Guèye, Abdoulaye Daouda Diallo, ministre des Finances et du Budget, Mamadou Talla, ministre de l’Éducation nationale, et Dame Diop, le ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion répondront aux questions des journalistes.

Ils aborderont « l’impact de la crise ukrainienne sur les hydrocarbures et les denrées de première nécessité », « l’effectivité de la mise en œuvre des accords entre le gouvernement et les Syndicats d’Enseignants » et « l’état de mise en œuvre du programme Xëyu Ndaw Gni ».