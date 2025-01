Réveillon 2025 à Niamone : Le Maire tient un message rassembleur

Pour clôturer la 3è édition du festival de la commune de Niamone organisé cette année dans le village de Kandiou la maire de ladite commune a offert à sa population, aux jeunes notamment un réveillon digne de ce nom qui n’a rien à envier à ce que l’on voit dans les grandes villes.

Mieux, la touche culturelle locale associée au concert de pétards a rendu la fête plus originale et largement adaptée aux aspirations des populations locales. Cependant, Le Maire Atab Badji, prenant la parole pour exprimer ses vœux en a profité pour envoyer un message fort et bien audible à ses administrés à qui il a réaffirmé ses ambitions et son engagement pour la transformation de la collectivité.

Faire de Niamone une commune viable et enviée de tous est le défi que veut relever Atab Badji. Mais se référant à ce qui est en train d’être fait dans sa commune depuis trois ans, l’édile de Niamone est certain que le changement a déjà commencé et se poursuivra à la condition que les communautés s’unissent autour de l’essentiel, que l’intérêt de Niamone prenne le dessus sur toutes autres ambitions.

Il les a alors appelés à l’unité, à l’esprit de dépassement quelle que soit la situation. Pour sa part, le maire s’engage à poursuivre ses efforts et son combat pour une transformation de sa commune à tout point de vue. Il a demandé alors à la jeunesse de croire en elle, de s’unir autour de lui et de bannir les querelles qui la retardent afin de faire de Niamone une commune attrayante comme elle a commencé à l’être.

Il faut noter que deux jours avant, la collectivité démarrait la 3ème édition de son festival annuel. Une initiative du maire qui vise à cultiver la paix, l’unité et engager les populations, dans un élan unitaire vers le chemin du développement sur lequel il y a énormément de défis à relever. Mais le maire estime que dans ces conditions, toutes énormes potentialités de la commune seront mises en valeur ce qui permettra de fixer les jeunes et les femmes dans leur terroir et de gagner dignement leur vie.

Cette amorce est déjà entreprise avec de nombreuses initiatives dans le domaine agricole, de la formation et du financement. Sur le plan de la culture, Atab Badji a comme projet la construction du musée de la civilisation baïnounck afin de conserver de façon plus sûre le riche patrimoine culturel de sa commune composée en grande partie du peuple baïnounké. Pour réussir ce projet, le maire de Niamone tend la main à tous les fils de la commune d’ici et de la diaspora mais aussi et surtout aux autorités étatiques et aux partenaires pour que ce rêve nourri par l’édile de Niamone et ses administrés soit une réalité.

Atab Badji tient fortement à ce projet qui, pour lui, sera le porte étendard de l’unité et de la cohésion sociale gage d’une paix durable en Casamance et partout dans le pays. Il faut signaler que le Ministre de l’industrie et du commerce Dr Sérigne Gueye Diop et l’ancien ministre conseiller Abdoulaye Badji sont les parrains de ce festival depuis sa naissance.

L.Badiane pour xibaaru.sn