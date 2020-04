Révélation…Le frère de Pape Alé Niang va gérer les 1000 milliards du Covid-19

Alors que les organisations de la société civile ruent dans les brancards et exigent une gestion transparente des fonds collectés dans le cadre de la riposte à la pandémie du Covid-19, l’Etat continue à dérouler de manière imperturbable. Il a déjà passé commande d’immenses quantités de denrées alimentaires qui sont en train d’être acheminées dans tous les départements, tandis qu’une première tranche d’un milliard de francs a déjà été débloquée pour nos compatriotes de la Diaspora. En même temps, il travaille à l’installation du comité de pilotage du fonds « Force Covid 19 ». Justement, on apprend que ce fonds pourrait être piloté par Maguette Niang, un jeune cadre au Cv balèze et aux états de services remarquable qui occupe actuellement les fonctions de coordinateur de la Direction générale du Budget. Ce brillant haut fonctionnaire, qui fait partie de la crème du ministère des Finances et du Budget n’est autre, par ailleurs, que le propre frère (de mêmes père et mère) de notre turbulent confrère Pape Alé Niang, patron du très visité site « Dakarmatin » ! Eh oui, c’est aussi cela le Sénégal…

Source le Témoin