Révélations ! Un avocat de Sonko…s’enrichit sur son dos

Plus bête que Sonko, tu meurs ! L’homme qui a terrorisé le Sénégal et menacé les intérêts français au Sénégal, a eu le culot de se faire conseiller par un avocat français qui fait de son client un fonds de commerce. Ousmane Sonko est le client « gaou » qui sert de strapontin à cet avocat français en mal de reconnaissance. Ce dernier, qui joue sur la naïveté de son client et de ses partisans « écervelés », a réussi là où plusieurs grands avocats de Sonko ont échoué. Par coups de mensonges, il est devenu l’un des proches de Sonko les plus écoutés. Voici son dernier mensonge qui met en transe les militants du défunt parti Pastef.

Juan Branco est un avocat zélé. Il invente des procédures avec des éléments de preuves fantoches et galvanise des jeunes « patriotes » naïfs lors de ses conférences de presse. Il menace Macky Sall et ses ministres avec sa procédure « irrecevable » à la CPI. Puisqu’il n’existe aucun dossier contre l’état du Sénégal à la CPI selon nos sources. Juan Branco le sait très bien, seulement il lui faut mentir.

Aujourd’hui encore dans post sur X (ancien Twitter), il menace nos magistrats. Incroyable mais vrai. Me Juan Branco menace de traduire les magistrats sénégalais devant la CPI. Juan Branco ne respecte décidément pas nos institutions. Il s’en moque même. Il cherche à les ridiculiser. Et maintenant, c’est à nos magistrats qu’il s’en prend. La preuve que cet avocat franco-espagnol ne respecte personne au Sénégal.

Il déclare sur X (ancien Twitter) : « Nous avions jusqu’ici épargné la magistrature mais nous prévenons désormais que tout magistrat et haut fonctionnaire qui se rendrait complice de forfaitures visant à atteindre la souveraineté du peuple et violer les dispositions fondamentales des traités ratifiés par le Sénégal se rendront complices des crimes qui ont fondé nos procédures auprès notamment de la CPI. »

« Les arguties judiciaires de ce gouvernement que la contumace, n’ont ni queue ni tête et font la risée du pays à l’international. Leur octroyer un quelconque crédit par des décisions juridictionnelles politiquement motivées amènera à ajouter systématiquement leurs auteurs aux procédures que nous avons enclenchées » ajoute-t-il. Jusqu’où va-t-il aller ? Personne ne connaît ses limites. Mais xibaaru connaît ses intentions.

Juan Branco veut exister. En France et en Espagne (son pays d’origine), il ne pèse pas un Kopeck. Il a escroqué Julian Assange, connu en tant que fondateur, rédacteur en chef et porte-parole de Wikileaks. Depuis Julien Assange l’a prié de prendre ses distances sur les affaires le concernant. Il a escroqué Julien Assange et demain ce sera le tour d’Ousmane Sonko. Aujourd’hui il a trouvé le filon pour se hisser professionnellement.

Ce menteur n’a engagé aucune procédure à la CPI contre Macky Sall. Selon nos sources, aucune procédure est en cours à la CPI contre Macky Sall ou son régime. D’ailleurs, quelle qualité il a pour faire poursuivre et traduire Macky Sall devant la CPI. Décidément, Juan Branco prend ses rêves pour la réalité. Et, il se trouve des personnes naïves pour gober tout ce qu’il raconte.

Ce menteur dit que des poursuites sont engagées contre Macky Sall pour avoir la sympathie des militants « bêtes » de Sonko qui continuent de le suivre. Juan Branco aime faire parler de lui et s’attirer les attentions. C’est une façon à lui de faire sa propre publicité. Actuellement, il profite des déboires judiciaires d’Ousmane Sonko pour mieux se faire connaître sur le plan international. Juan Branco n’agit jamais gratuitement. Il tente de damer le pion aux autres avocats d’Ousmane Sonko pour ensuite récolter les dividendes de cette affaire.

Juan Branco n’est au fond qu’un manipulateur prêt à vendre son âme au diable rien que pour parvenir à ses fins. Il est en train de tromper Ousmane Sonko ainsi que les autres membres de l’ex Pastef. Il faut vraiment être naïf pour croire que Juan Branco peut faire traduire devant la CPI Macky Sall ainsi que les magistrats sénégalais pour on ne sait quels motifs. Finalement Juan Branco est comme un chien qui aboie mais qui ne mord jamais. Menteur et maître-chanteur, voilà ce qu’il est.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn