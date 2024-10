Revendications syndicales : And Gueusseum dit niet au Premier ministre

CLIGNOTANTS AU ROUGE, TRAVAILLEURS CIRCULEZ, RIEN À PRENDRE !

A l’analyse du référentiel Sénégal 2050, And Gueusseum se réjouit de la pertinence de la perspective déclinée pour le renforcement du capital humain pour l’équité et la justice sociale. Néanmoins nous nous interrogeons sur les déclarations du Premier Ministre qui d’emblée, sollicite des organisations syndicales, une armistice en leur demandant, compte tenu de l’état des finances, de remodeler leurs revendications par patriotisme en attendant que les clignotants redeviennent verts. En d’autres mots, les travailleurs devront consentir des sacrifices pendant que les gouvernants continuent de jouir pleinement de leurs privilèges. De ce point de vue, And Gueusseum rappelle au Premier Ministre que le passif social dont il a hérité compte autant que les autres engagements auxquels l’Etat fait face au quotidien et s’efforce de respecter.

Au demeurant, faut-il le répéter, And Gueusseum ne revendique ni plus ni moins que l’application d’accords, le respect des engagements déjà pris sachant qu’il y’aura toujours des préoccupations nouvelles.

En tout état de cause, notre réponse au Premier Ministre, sera à tous points de vue identique à celle donnée à son Excellence Macky Sall : il revient au Gouvernement de trouver les moyens de sa POLITIQUE au lieu de se contenter de faire la POLITIQUE de ses MOYENS au détriment du bien être des travailleurs. Et devant notre détermination et de guerre lasse, il octroya aux agents de la santé et de l’action sociale de substantielles et inédites augmentations de salaire en mai 2022.

Qu’il nous plaise de rappeler que ce sont des ressources humaines valorisées et motivées qui constituent les vrais moteurs du DEVELOPPEMENT. Il s’y ajoute que l’équité sociale c’est aussi revaloriser le salaire des travailleurs de la Santé et de l’Action Sociale et ceux des collectivités territoriales laissés en rade alors que leurs collègues ont perçu leur part depuis le 30 mai 2022.

Dans un autre registre, tout en saluant l’orientation vers une politique de santé préventive, And Gueusseum considère que le recrutement d’agents devrait se faire en fonction de la carte sanitaire et sociale actualisée, tenant compte de la démographie induisant une augmentation exponentielle des besoins en santé. Pour mémoire, nous faisons face à un déficit criant en ressources humaines, ce qui a conduit l’Etat à précariser les travailleurs de la santé et de l’action sociale en ayant recours à une contractualisation tous azimuts.

Sur la question des infrastructures, sachant que la population va doubler à l’horizon de 2040, ne prévoir de construire que 10 hôpitaux de niveau 3 et un l’EPS de niveau 4 durant les 25 prochaines années pourrait manquer de pertinence. A cet effet, il serait mieux de faire focus sur une perspective d’implantation d’hôpitaux départementaux de proximité pour mieux réduire la flagrante iniquité actuelle et d’accessibilité géographique et financière aux soins.

Quid de l’Action Sociale, parent pauvre de la santé, qui continue d’être privée de Centres de Promotion et réinsertion sociale (CPRS), niveau opérationnel de la Direction Générale de l’Action Sociale dont les services sont dans un total dénuement.

Par ailleurs And Gueusseum rappelle à Monsieur le Premier Ministre que notre correspondance du 22 avril 2024 à lui adressée en vue de l’organisation de la plénière pour dialoguer est jusque là restée sans suite. Nous en prenons acte tout en prenant à témoin l’opinion publique nationale et africaine à ce propos car dans le monde syndical, l’armistice ne se décrète pas mais se sécrète. Il faut discuter pour y parvenir et And Gueusseum ne demande pas autre chose.

Fait à Dakar, le 16 octobre 2024.