Revue de presse : la finale Sénégal-Egypte à la CAN à la UNE

Les journaux parus samedi ont mis en exergue à la Une, la finale dimanche de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) qui oppose le Sénégal à l’Egypte, à Yaoundé au Cameroun.

‘’Finale Sénégal-Egypte, dimanche (19H) : Attente, stress et excitation au Sénégal…’’, note Vox Populi qui indique que ‘’les Lions, une 3ème fois à la porte de l’histoire’’.

Le Sénégal avait par le passé joué et perdu contre le Cameroun la finale de la CAN en 2002 et s’était aussi incliné à la dernière édition devant l’Algérie.

La publication rapporte aussi l’appel du président de la République pour inviter les Lions à gagner le trophée. ‘’Macky Sall aux Lions : Rugissez comme seul le lion peut le faire ! Ouvrez grandes les portes de l’histoire, pour forger votre propre légende personnelle’’, a déclaré Macky Sall, selon Vox Populi.

‘’Finale CAN 2021 – Egypte/Sénégal, dimanche (19H) : un peuple, un but, une fois’’, écrit, l’Observateur qui donne la parole à d’anciens Lions qui ont pris part à des phases finales de CAN, jouées notamment au Caire, la capitale égyptienne.

‘’Caire 86 : +Boy Bandit+, Thierno Youm et Racine Kane refont le match’’, indique l’Observateur . Il ajoute : ‘’Caire 2006 : Fréderic Mendy revient sur le pénalty concédé’’.

L’As pour sa part, note ‘’CAN 2021 : finale Sénégal-Egypte, ce dimanche ! Les Lions face à l’Histoire’’.

‘’CAN : finale Sénégal-Egypte, demain : la guerre des étoiles’’, avance le Quotidien qui rappelle que : ‘’Le Sénégal court après sa première, l’Egypte veut sa 8ème’’.

Sud Quotidien également a barré à sa Une par cette finale de dimanche, en mentionnant : ‘’finale CAN Cameroun-2021, Sénégal/Egypte : les Lions, en quête de gloire’’. La publication invite les Lions à : ‘’vaincre les pharaons et monter sur le toit de l’Afrique’’.

‘’Finale Sénégal-Egypte, dimanche à 19 H GMT : le moment ou jamais !’’, s’exclame Walfquotidien. Il rapporte ainsi les propos de Sadio Mané, qui pour sa part rassure en déclarant : ‘’on a joué une finale et on a l’expérience’’.

La publication ajoute : ‘’Mané-Salah, la guerre des étoiles’’.

Le quotidien Les Echos, lui demande aux Lions tout simplement la Coupe dimanche face à l’Egypte. ‘’Finale demain de la CAN Sénégal-Egypte : le trophée, rien que le trophée’’, insiste la publication.

Source A aussi est allé à fond pour pousser les Lions à entrer dans l’histoire du Football continental, en revenant au Sénégal avec le trophée de la victoire.

‘’Les Lions en finale de la Coupe d’Afrique des Nations face à l’Egypte demain, dimanche, pour écrire une histoire inédite’’, selon Source A.

D’autres publications dont Le Soleil se sont intéressées à la présidence sénégalaise de l’Union Africaine (UA) avec les attentes pour ce mandat à la tête de cette instance continentale, du chef de l’Etat, Macky Sall.

‘’Présidence sénégalaise de l’Union Africaine : ces dossiers chauds qui attendent Macky Sall…’’ écrit Le Soleil.

Selon ce journal, M. Sall qui démarre le 6 février 2022, son mandat en tant que président de l’UA, trouve sur sa table ‘’plusieurs dossiers ‘’chauds’’ notamment la gestion de la Covid-19, la lutte contre le terrorisme dans le Sahel, les crises politiques avec les coups d’Etat (Mali, Guinée, Burkina Faso), mais aussi les conflits, sans oublier les réformes de cette organisation Africaine.

Source APS