Revue de presse…la sortie de Khalifa Sall à la UNE

La sortie de Khalifa Sall, leader de Taxawu Sénégal (opposition) et la mobilisation des élus de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar (BBY, majorité) sont largement relayés par les quotidiens du lundi 12 avril 2021.

Sud Quotidien souligne que lors d’une rencontre organisée samedi par les jeunes du Mouvement Taxawu Sénégal pour lui ‘’renouveler’’ leur confiance, Khalifa Sall ‘’a montré toute sa détermination à revenir en force sur la scène politique’’.

Khalifa Sall ‘’sonne la charge’’ pour le respect du calendrier électoral, affiche à sa Une le quotidien Enquête. ‘’Le leader de la coalition Taxawu Sénégal a mobilisé ses troupes ce samedi. Cette grande mobilisation a été l’occasion pour Khalifa Sall d’exiger l’audit du fichier électoral et le respect du calendrier électoral. L’ancien maire de Dakar a aussi parlé des problèmes qui assaillent la capitale’’, écrit le journal.

Selon le quotidien Les Echos, ‘’Khalifa Sall montre au créneau et secoue l’opposition’’. ‘’Il faut une opposition forte, large, unie et qui s’oppose. Nos réunions dans les salons doivent cesser. L’opposition doit être conséquente et descendre sur le terrain’’, soutient M. Sall dans des propos rapportés par la publication.

Le Quotidien aussi se fait écho de cette ‘’mise en garde’’ de Khalifa Sall : ‘’Le fichier électoral de 2019 est corrompu’’. ‘’Pour Khalifa Sall, les élections locales peuvent bien se tenir en décembre 2021. Mais le leader de Taxawu Sénégal doute de la fiabilité du fichier électoral sur lequel Macky Sall a été réélu en 2019’’, rapporte le journal du groupe Avenir communication.

En politique toujours, L’As signale note que ‘’les élus de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar (BBY) s’impatient’’ pour la tenue des élections locales ‘’dans les plus brefs délais’’.

Selon le journal, ‘’au total, 530 maires sur les 550, les 42 présidents de Conseil départemental, plus de 120 députés, des Conseillers territoriaux et des membres du Conseil économique, social et environnemental ont renouvelé leur allégeance’’, lors d’une rencontre qui s’est tenue au Grand Théâtre à Dakar.

Même si Macky Sall n’a pas présidé la réunion, comme prévue, Moustapha Niasse et Aminata Mbengue Ndiaye étaient de la partie, selon le journal.

Parlant de cette rencontre, Vox Populi affiche à sa Une : ‘’Grand Théâtre : concerts d’avant combats de BBY’’.

Dans sa livraison du jour, Source A s’intéresse à la mission des Chambres africaines extraordinaires (CAE) au Tchad, source d’un différend entre le magistrat Souleymane Téliko et le journaliste Madiambal Diagne.

Dans une émission radio, M. Diagne avait soutenu que ’’Souleymane Téliko a été épinglé, dans un rapport officiel sur l’affaire Hissein Habré, par l’Union européenne pour avoir perçu des frais de mission pour aller au Tchad, alors qu’il a été pris en charge totalement par le gouvernement tchadien’’.

Or, ’’le seul rapport dont Source A a eu connaissance et qui parle de frais de mission, est un rapport de fin d’activités des Chambres africaines extraordinaires. Il est entre les mains du ministère de la Justice. Ce document ne cite pas seulement le juge Souleymane Téliko, mais tous les 17 membres de la délégation qui avaient pris part au voyage’’

Les CAE étaient chargé de juger l’ancien président tchadien Habré.

Le Soleil annonce que l’Etat a mobilisé 35 milliards de francs Cfa pour réhabiliter les hôtels de Ville.

’’Dans le but de permettre aux collectivités territoriales de travailler dans de meilleures conditions, l’Etat a initié un programme de réhabilitation/construction des hôtels de Ville. A cet effet, une enveloppe de 35 milliards de francs Cfa été mobilisée dont 2 milliards par an, selon le directeur général de l’AGETIP (…). C’était à l’occasion de l’Assemblée générale des maires du Sénégal, tenue à Dakar, hier’’, rapporte le journal.

