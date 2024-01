Revue de presse : La victoire des Lions à la une des quotidiens

Les quotidiens reçus mardi à l’APS savourent l’entrée réussie de l’équipe du Sénégal dans la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en battant la Gambie, 3-0, une rencontre marquée surtout par la magnifique prestation de son jeune joueur Lamine Camara.

»Belle entame de CAN des Lions’’, affiche à la Une Le Soleil qui écrit : ‘’Un lion, ça rugit très fort, ça griffe et ça déchiquette sa proie. Hier, face aux Scorpions gambiens, les Lions du Sénégal ont montré qu’ils étaient les rois de la jungle et que le venin de scorpions, fût-il toxique, ne pouvait entraver leur marche vers la conquête d’une deuxième étoile après celle obtenue de haute lutte en 2022, au Cameroun’’.

Selon le journal, »sans trop forcer, l’équipe d’Aliou Cissé a honoré son statut de champion d’Afrique en s’imposant avec la manière (3-0) et celui de favori du tournoi. Elle a aussi démontré que la malédiction du champion ne l’ébranle pas outre mesure. La veille du match, la Gambie, quart de finaliste de la dernière Can, avait crié haut et fort qu’elle ne craignait ni le Sénégal encore moins le Cameroun et la Guinée, ses adversaires dans le groupe C’’.

Sud Quotidien estime que »les Lions font le job’’. ‘’Le Sénégal n’a pas tremblé pour son entrée en lice ce lundi dans a 34 édition de la Coupe d’Afrique des nations. Les Lions ont réussi à surclasser leur premier adversaire qu’ils ont dominé sur la marque de 3 buts à 0’’, écrit le journal.

‘’Entrée fracassante du champion en titre !’’, s’exclame Stades, notant que ‘’ dans ce derby entre voisins et +frères+, les Lions ont montré du sérieux et de la détermination’’.

Vox Populi souligne que Lamine Camara, élu ‘’homme du match’’, est ‘’entré dans l’histoire’’. ‘’Auteur d’un doublé pour son premier match de Coupe d’Afrique des Nations, Lamine Camara, milieu de terrain de 20 ans, confirme de plus en plus son talent’’, écrit L’Observateur.

Pour WalfQuotidien, Lamine Camara ‘’est parti pour devenir l’une des plus grandes stars du ballon rond en Afrique. Malgré son jeune âge (20 ans), il a porté le Sénégal lors de sa victoire contre la Gambie (…)’’.

‘’Camara, La mine d’un grand’’, dit Bës Bi. ‘’Elu homme du match par la CAF, Lamine Camara aura marqué de son empreinte l’entrée en lice réussie des Lions dans cette CAN 2023 en plantant un doublé. Une prestation convaincante pour le joueur formé par Génération Foot qui lui fait prendre davantage de galons dans un entrejeu sénégalais où les places sont chères’’, écrit le journal.

‘’Homme du match, auteur d’un doublé, avec un but d’anthologie, contre la Gambie, Lamine Camara a ébloui Yamoussoukro. Normal que le benjamin de la Tanière reçoive les éloges de son coach et de ses coéquipiers’’, selon Le Quotidien.