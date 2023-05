Revue de presse : Le procès de Sonko-Adji Sarr à la une des journaux

L’ouverture du procès pour viols présumés de l’opposant Ousmane Sonko est le sujet le plus en vue dans la livraison de mardi de la presse quotidienne, dans un contexte marqué la veille par des violences ayant éclaté dans plusieurs localités sénégalaises.

«Procès de tous les possibles », affiche Sud Quotidien en faisant remarquer que le Sénégal »retient son souffle sur fond de fortes tensions », en lien avec cette affaire politico-judiciaire partie des accusations de »viols répétés » d’une masseuse dakroise à l’encontre de M. Sonko, maire de Ziguinchor (sud) et leader du parti PASTEF – Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité.

Sud Quotidien note que la décision de l’opposant »de ne plus déférer à la convocation de la justice au nom de la désobéissance civile renforce le spectre de nouvelles tensions autour de cette affaire qui a déjà provoqué beaucoup de dégâts depuis mars 2021 ».

Le journal rappelle les manifestations organisées cette année-là (3-8 mars), lesquelles ont fini en émeutes et conduit à la mort de 14 personnes, selon un bilan officiel, dans le cadre de cette procédure judiciaire pour »viols répétés » et »menaces de mort » ouvertes contre Ousmane Sonko.

L’opposant, reclus depuis quelques jours à Ziguinchor, ville dont il est le maire, a déclaré, le 7 mai, avoir pris la décision de ‘’ne plus coopérer’’ avec la justice sénégalaise. Il risque donc d’être absent à l’ouverture de son procès. »À défaut de l’exécution de l’ordonnance de prise de corps prévue par l’article 240 du code de procédure pénale, il sera jugé par contumace », souligne Walfquotidien,

«Il n’y a eu aucune convocation. C’est la force brutale et aveugle qui est en train de suppléer à une convocation par voie administrative prévue par la loi », affirme un de ses avocats, Me Ciré Clédor Ly, dont les propos sont rapportés par le quotidien Enquête, lequel affiche à sa une : »Vers le round final ».

»Après plus de 2 ans de marathon judiciaire, les choses avancent à grandes enjambées. Le dossier +Sweet Beauté+ sera jugé aujourd’hui, sauf renvoi, devant la chambre criminelle de Dakar », écrit L’Observateur, parlant d’un »dossier à rebondissement » avec plusieurs protagonistes. Le journal cite »Mamour Diallo, MC Niasse, capitaine Touré, Dr Gaye… », qui font partie d’une »liste de 15 témoins convoqués au procès ».

L’Observateur également »les visages connus et cachés du +complot+ », selon la thèse défendue par Ousmane Sonko. Le journal revient aussi sur »le cortège de morts, les dégâts matériels, les ramifications politiques… » de cette affaire. Le journal Le Quotidien pointe lui les »risques » encourus par l’opposant dans le cadre d’un jugement par contumace.

Il écrit : »La défiance du leader du parti PASTEF envers la justice et sa volonté de ne pas se présenter à son procès, le condamneraient plus sûrement à la perte de tous ses droits politiques qu’un compromis lui permettant de faire valoir ses arguments ». Et de poursuivre : »Mais il semble que la peur de Adji Sarr et de ses révélations est plus forte que tout ce que Ousmane Sonko pourrait perdre par ailleurs ».

»Terrifiant ! », s’excl:ame Bés Bi Le jour à sa une. Ce journal, comme plusieurs autres quotidiens, revient largement sur les violences de la veille en lien avec l’annonce de l’ouverture de ce procès. »Un policier tué par un char, son père aussi décédé après un malaise, 2 autres morts annoncés », précise Bés Bi Le jour.

»Ziguinchor a été, hier, le théâtre de violents affrontements entre forces de l’ordre et manifestants qui refusent que Sonko soit transporte par la force à Dakar. D’autres villes ont pris le relais » après la capitale, écrit le même journal, »Un retour des tensions au pire moment », fait observer Enquête.

Il fait remarquer que les violences éclatées à Ziguinchor sont »loin des préoccupations visant le retour définitif de la paix dans une région en proie à un conflit armé […] », alors même que »des résultats probants ont été enregistrés] » pour un retour à la normale dans cette région méridionale.

